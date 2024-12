Wsyp do woreczka i zawieś w samochodzie przed długą podróżą. Tak zrobisz bezpieczny zapach do auta

W pierwszej rójce najpopularniejszych wyjazdowych kierunków w 2024 wśród Polaków są Włochy, Hiszpania oraz Wielka Brytania. Jednak jak podaje Kiwi.com, na Europie nasze podróże się nie kończą. Szukamy tanich połączeń i okazji także do egzotycznych miejsc. Z raportu wyszukiwarki tanich lotów wynika, że w mijającym roku polscy użytkownicy platformy wykonali w sumie ponad 783 274 076,00 wyszukiwań — ponad 9 proc więcej niż w roku ubiegłym, by znaleźć bilety lotnicze w atrakcyjnych cenach. Wśród nowości, wyszukiwanych przez podróżujących, znalazły się m.in. Togo, Azja Centralna z Turkmenistanem, Uzbekistanem i Kirgistanem na czele, Etiopia — w odpowiedzi na nowe połączenia uruchomione z Polski, Albania — ze względu na liczne w tym roku promocje na loty, Katar, Malezja, Mołdawia — do której uruchomiono nowe, nisko budżetowe i bezpośrednie połączenia, Turcja ze Stambułem — który staje się nowym hubem na podróże do Azji, a także Samoa.

Rekordzista z Polski pokonał ponad 43 tys. km, w jednej podroży. Oto dokąd i za ile podróżowaliśmy w 2024 roku

Rekordzista z Polski pokonał w mijającym roku trasę o długości 43 704 km, udając się w długą podróż właśnie na wyspę Samoa, z międzylądowaniami w Rzymie, Szanghaju i dniem spędzonym w Auckland. Ogółem, co trzeci polski podróżny (34 proc.) zarezerwował podróż z przesiadką w drodze do celu podróży. Badania konsumenckie wykazały, że największym zmartwieniem Polaków są odwołania lotów i brak zwrotu pieniędzy. Dlatego 44 proc. polskich podróżnych, jeśli tylko było to możliwe, uwzględniali w rezerwacji Gwarancję Kiwi.com – zabezpieczenie na wypadek zakłócenia podróży.

Jesień to nowe lato w podróżach Polaków

W mijającym roku nie tylko miesiące letnie cieszyły się popularnością wśród podróżnych z Polski. Jesień, na czele z wrześniem, odnotowała wzrost rezerwacji o 60 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym, zwłaszcza pierwszy tydzień miesiąca. Październik był drugim najpopularniejszym miesiącem na podróż. Wszystko za sprawą znacznie niższych niż w szczycie sezonu cen za połączenia lotnicze, które we wrześniu były tańsze o 24 proc. w przypadku europejskich tras i 15 proc.niższe na trasach międzykontynentalnych. A te wśród Polaków cieszą coraz większą popularnością. Jak podaje Kiwi.com, wśród wschodzących gwiazd tegorocznej jesieni jest Azja, w tym między innymi Tajlandia, Filipiny, Wietnam, Sri Lanka, Malezja Korea Południowa. Coraz więcej podróżujących wybierało również Amerykę Południową, zwłaszcza Kolumbię. W tym roku średnia cena lotu do Kolumbii była o 40 proc. niższa niż w ubiegłym roku.

Podróże 2024. Kiedy kupowaliśmy bilety i kiedy były najtańsze?

Z danych Kiwi.com wynika, że bilety najczęściej kupowaliśmy we wtorki po godz. 19:00, ale najtańsze rezerwowano zwykle w soboty w ciągu dnia, między godziną 8:00 a 16:00.Dniem, w którym zakupiono najtańsze bilety, był 8 września. Był to bilet z Wrocławia do Kopenhagi za 4 euro (około 17 zł). Największa liczba polskich użytkowników Kiwi.com w podróż udała się w tygodniu zaczynającym się 9,23 oraz 30 września, a dużo niższe niż w szczycie sezonu wakacyjnego loty były dodatkową zachętą. Jak wskazują dane, sierpień był również intensywny pod kątem podróżowania, zwłaszcza w tygodniach od 12,19 do 26 dnia. W tym roku Polacy decydowali się na dłuższy pobyt niż w roku ubiegłym. Większość decydowała się na pobyt o długości klasycznego city breaka, około 3 dni – 57 proc. użytkowników, liczba tych, którzy spędzali na miejscu do tygodnia – 20 proc. pozostała na takim samym poziomie jak w 2023 roku, 16 proc. użytkowników zdecydowało się na pobyt od 7 do 10 dni.

W 2024 roku polscy użytkownicy Kiwi.com płacili średnio 112 euro (około 476 zł), o 22 euro (około 93 zł) więcej niż w roku ubiegłym, za bilet na krótkich trasach, 174 euro (około 740 zł) na średnich trasach — o 18 euro (około 76 zł) więcej - i 548 euro (około 2330 zł) na najdłuższych — o 24 euro (około 102 zł) więcej — trasach międzykontynentalnych. Podróżujący chętnie korzystali (ponad 35 milionów wyszukiwań) z funkcji wyszukiwania „Gdziekolwiek”. Dzięki tej opcji można ustawić między innymi limit ceny biletu, a wyszukiwarka znajdzie loty w ramach budżetu.

