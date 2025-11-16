Rozpuść 2 łyżeczki i wlej do marniejącego skrzydłokwiatu. Szybko odzyska zielony kolor i zakwitnie. Domowa odżywka do skrzydłokwiatu

Skrzydłokwiat, popularna roślina doniczkowa, jest ceniony za swoje walory estetyczne i zdolność oczyszczania powietrza.

Gdy roślina marnieje, prosty domowy nawóz z cukru może przywrócić jej blask i pobudzić do kwitnienia.

Wystarczą dwie łyżeczki rozpuszczone w litrze wody, stosowane raz w miesiącu, aby skrzydłokwiat odzyskał zdrowy wygląd.

Pielęgnacja skrzydłokwiatu być może nie jest skomplikowana, bo wymaga jedynie odpowiedniego nawodnienia i nasłonecznienia. Skrzydłokwiat od wielu lat jest jednym z najbardziej lubianych roślin doniczkowych w polskich domach. I ten fakt nikogo nie dziwi, gdyż stanowi on fantastyczną ozdobę pomieszczenia. Piękny biały kwiat otulają gęste, zielone liście. Co więcej, skrzydłokwiat jest znany również ze swoich właściwości oczyszczających powietrze, co jest przydatne zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym. Choć nie jest to roślina wymagająca w pielęgnacji, to jednak czasami z niewiadomych przyczyn marnieje. Wówczas zastanawiamy się, co zrobić, aby uratować marniejący skrzydłokwiat. Ja w takiej sytuacji stosuję domową odżywkę do skrzydłokwiatu, którą przygotowuję z dwóch składników. Rozpuszczam dwie łyżeczki cukru w jednym litrze wody, mieszam, a gdy ostygnie podlewa tym roślinę doniczkową. Ten nawóz do skrzydłokwiatu stosuj raz na miesiąc, a roślina szybko zakwitnie i zacznie wypuszczać nowe liście.

Pielęgnacja skrzydłokwiatu. Jak o niego dbać, aby zakwitł i nie marniał?

Jak już wspomniałam, pielęgnacja skrzydłokwiatu nie jest zbyt skomplikowana. Wystarczy przestrzegać kilku prostych zasad dotyczących nawadniania i odpowiedniego stanowiska, aby skrzydłokwiat był zielony i kwitł. Oto one:

Postaw roślinę w miejscu niezbyt nasłonecznionym (parapety raczej odpadają).

Unikaj miejsc narażonych na przeciągi, bo skrzydłokwiat ich nie lubi.

Podlewaj go systematycznie - gleba powinna być wilgotna, ale nie mokra.

Staraj się go systematycznie odżywiać nawozami do skrzydłokwiatu.