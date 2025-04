Rozpuść w ciepłej wodzie i zanurz brudne skarpetki, a po praniu będą jak nowe. Znakomicie je wybieli i usunie plamy. Wybielanie białych skarpet

Zawiń w to chleb przez włożeniem do chlebaka, a będzie jak z pieca przez wiele dni. Zachowa świeżość i smak. Przechowywanie chleba

Rozpuść w ciepłej wodzie i zanurz brudne skarpetki, a po praniu będą jak nowe

Chyba każdy zgodzi się z tym, że pranie białych skarpetek to spore wyzwanie. Bardzo szybko uwidaczniają się na nich nawet najmniejsze zabrudzenia, które potem ciężko doprać. Co więcej, z czasem białe skarpetki szarzeją i nie wyglądają już tak efektownie jak na początku. A z racji, że są one nieodłącznym elementem wielu wiosennych stylizacji, każdy z nas chciałby znaleźć skuteczny sposób na pranie białych skarpetek, który sprawi, że będą znowu śnieżnobiałe. W sytuacji, gdy tkanina poszarzała i jest mocno zabrudzona warto najpierw namoczyć skarpetki, a dopiero potem uprać je w pralce. Rozpuść w misce z ciepłą ten składnik i zanurz brudne skarpetki, a po praniu będą wyglądać jak nowe.

Domowy sposób na wybielenie skarpetek. W czym je namaczać?

Piorąc białe skarpetki należy pamiętać o tym, aby zbyt często nie stosować wybielacza, gdyż może on zniszczyć materiał i szybko powstaną dziury. Dlatego zdecydowanie zaleca się stosowanie domowych sposobów na wybielenie skarpet, które są przyjazne nie tylko dla materiału, ale też dla środowiska. W sytuacji, gdy na białych skarpetkach zabrudzenia są na tyle uporczywe, że nie można ich usunąć podczas standardowego prania w pralce, warto je namoczyć przed włożeniem do pralki. Do miski z ciepłą wodą wsyp opakowanie sody i zanurz w niej białe skarpetki. Po około 1 godzinie odsącz je z wody i wrzuć do pralki i upierz, jak zwykle. Soda oczyszczona doskonale usuwa wszelkie zabrudzenia z odzieży i ją wybiela.

Pranie skarpet w pralce. Zasady, dzięki którym będą śnieżnobiałe

Zanim wrzucisz białe skarpetki do pralki, upewnij się, że nie wylądują tam z kolorowymi ubraniami. To prosta zasada, ale często zapominana. Kolorowe tkaniny mogą farbować, a tego przecież nie chcemy. Oddziel białe od jasnych i ciemnych kolorów. Białe skarpetki najlepiej prać w temperaturze 40-60 stopni Celsjusza. Wyższa temperatura może uszkodzić włókna i spowodować skurczenie się skarpetek. Wybierz program przeznaczony do prania białych tkanin lub program do prania bawełny. Używaj proszku lub płynu do prania przeznaczonego do białych tkanin.