Rozrobiłam z wodą utlenioną i nałożyłam na brudne fugi, a wyżarło brud bez szorowania. Po tym zabiegu spoiny płytek są u mnie jak nowe. Domowe sposoby na czyszczenie fug

Rozrobiłam z wodą utlenioną i nałożyłam na brudne fugi, a wyżarło brud bez szorowania

Brudne fugi to zmora każdej pani domu. Zwłaszcza spoiny płytek podłogowych i kuchennych szybko tracą swój wygląd. Kurz, błoto, tłuszcz potrafią mocno zajść między płytki i często ich czyszczenie wiąże się z pracochłonnym szorowaniem i stosowaniem silnej chemii. Czyszczenie fug domowymi sposobami jest równie skuteczne co przy zastosowaniu silnej chemii, a przy tym jest na pewno bezpieczniejsze. A czym najlepiej czyścić fugi, aby nie musieć ich szorować? Tu warto zastosować produkty, które chyba większość z nas ma w swojej kuchni, a są niedocenionymi środkami czyszczącymi. Jakiś czas temu sama szukałam skutecznego domowego sposobu na czyszczenie fug w swoim domu i trafiłam na genialny trik. Przepis przypadkiem znalazłam w sieci i u mnie okazał się strzałem w dziesiątkę. Wystarczy rozrobić ten składnik z wodą utlenioną i powstałą papkę nałożyć na brudne fugi, a wyżre brud bez pracochłonnego szorowania.

Domowy sposób na czyszczenie fug bez szorowania. Jak działa?

Mój domowy sposób na czyszczenie fug w moim domu - zarówno tych na podłodze, w łazience, ale też i w kuchni, polega na wykorzystaniu dwóch składników: wody utlenionej i sody oczyszczonej. Taka pasta oczywiście sprawdzi się w przypadku jasnych fug, gdyż oprócz właściwości czyszczących, wybiela spoiny płytek. Soda oczyszczona, która doskonale sprawdzi się w usuwaniu brudu z jasnych spoin płytek, na przykład białych lub beżowych. Wynika to z faktu, że ma ona właściwości ścierające i dzięki nim pomaga usunąć zanieczyszczenia mechanicznie. Z kolei woda utleniona z łatwością usuwa przebarwienia i plamy, przywracając fugom jasny kolor. Dlatego to duet idealny w walce z brudem w fugach.

Czyszczenie fug sodą i wodą utlenioną. Jak przygotować pastę i ją stosować?

Do miseczki wsyp opakowanie około 200 g sody oczyszczonej. Następnie stopniowo dodawaj wodę utlenioną, mieszając, aż uzyskasz gęstą pastę. Konsystencja powinna przypominać pastę do zębów. Nałóż ją na spoiny płytek za pomocą szczoteczki (w przypadku podłogi, wcześniej ją odkurz). Pozostaw pastę na fugach na ok. 30 minut. W przypadku bardzo uporczywych zabrudzeń możesz wydłużyć ten czas do godziny. Po upływie czasu działania wyszoruj spoiny szczoteczką, wykonując energiczne ruchy. Na koniec spłucz dokładnie fugi czystą wodą. Możesz użyć gąbki lub ściereczki, aby usunąć resztki pasty i osusz.