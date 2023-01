Rozświetlone spojrzenie to młodsze spojrzenie. Jak dodać blasku swoim oczom?

Imprezowy makijaż musi mieć to „coś” ale wcale nie musi oznaczać przesady. Możesz go zrobić szybko i cieszyć się nim przez całą noc. I możesz być pewna, że każdy cię zauważy!

Wersja dla leniwych

Najprostszy sposób na dodanie blasku spojrzeniu to położenie odrobiny mocno połyskującego cienia lub rozświetlacza w wewnętrznym kąciku każdego oka. Srebro, złoto lub opalizujące wersje typu roziskrzony szampan – to kolory, które podkręcą spojrzenie niezależnie od typu urody. Nałóż produkt małym pędzelkiem, a potem delikatnie wklep opuszkami palców.

W centrum uwagi

Jeśli nie masz ochoty na wymyślne, brokatowe oko, najpierw nałóż odrobinę brokatowego cienia na środek każdej powieki, a potem muśnij nim łuk kupidyna. Niby nic, ale kiedy światło padnie na twoją twarz efekt będzie spektakularny. Kremowe cienie łatwiej się stapiają ze skórą, ale jeśli wolisz pudrowe cienie do powiek możesz je nałożyć na warstwę kremowego korektora. Pomoże to ładnie połączyć cień ze skórą i zapobiegnie osypywaniu się. Jeśli chcesz czegoś bardziej dramatycznego, kluczem jest nakładanie cieniutkich warstw cienia. Pozwoli to osiągnąć pożądaną intensywność koloru bez tworzenia grubej warstwy.

Wyjdź z cienia

TikTokerki mają ostatnio obsesję na punkcie looku „skóra wampira”. Jego wykonanie jest dziecinnie łatwe. Wymieszaj kilka kropli mocno połyskującego płynnego cienia z podkładem. Chcesz być dyskretną wampirką? Wklep lśniący rozświetlacz w najbardziej wystające miejsca twarzy - szczyty kości policzkowych, czubek nosa i wzdłuż kości brwiowej.

Makijaż masz w małym paluszku, ale zanim zaczniesz się malować zadbaj o wygładzenie i rozświetlenie skóry pod oczami. Dobra pielęgnacja plus brokatowy cień to duet, który zapewni ci bycie gwiazdą na każdej imprezie.

Rano i wieczorem - twarz i okolice oczu:

Yoskine Mesotherapy Meso-Serum Professional Skin Reconstructor Face & Eye Area, Zaawansowane Mezo-Serum Naprawcze Z Bio-Mikroigłami Z Gąbki Słodkowodnej Na Twarz I Okolice Oczu. Zatopione w preparacie Bio-Mikroigły z gąbki słodkowodnej Spongilla Spicule, wnikają na różne poziomy skóry i dzięki mikronakłuciom w jej wnętrzu, spektakularnie pobudzają procesy odmładzające. Technologia In’detox & Yo’Active – technologia zainspirowana odkryciem japońskiego naukowca na temat autofagii komórkowej. Łączy detoksykację komórek skóry z silnym działaniem odmładzającym. Oczyszcza komórki, przez co dostarczane do skóry składniki aktywne mogą działać znacznie skuteczniej.

Pół godziny przed wyjściem:

Yoskine Mesotherapy, Płatki Pod Oczy Z Mikroigiełkami - Przeciwzmarszczkowa Mezoterapia to domowy zabieg kosmetyczny najnowszej generacji, do intensywnego odmłodzenia okolic oczu. Technologia mikroigłowa polega na „wstrzykiwaniu” do skóry składników przeciwzmarszczkowych poprzez niewielkie wypustki znajdujące się na płatkach. W każdej mikroigiełce znajduje się porcja aktywnych peptydów, które przenikają do głębszych warstw skóry, zmniejszają zmarszczki, redukują cienie i worki pod oczami, ujędrniają oraz wypełniają wiotczejącą skórę od środka.

i Autor: Materiały prasowe YOSKINE