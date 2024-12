Rozsyp na blasze piekarnika i nastaw na 90 stopni, a pozbędziesz się zapachu smażonej ryby z mieszkania. Neutralizuje brzydkie aromaty i odświeży powietrze

Wcieram to w obrus po praniu i mam spokój z plamami. Tworzy wartwę ochronną na obrusie i nawet barszcz czerwony się nie wchłania. Domowy impregat do tkanin

Ryba to nieodłączny element stołu wigilijnego i pojawia się na nim w przeróżnej postaci. Polacy wręcz nie wyobrażają sobie świąt bez ryby po grecku, czy smażonego karpia. Jednak te tradycyjne świąteczne potrawy wiążą się z jedną niedogodnością - smażenie ryb po prostu śmierdzi. Irytujący zapach smażonej ryby unosi się w całym domu, potrafi wniknąć w tekstylia i naprawdę trudno się go pozbyć nawet podczas wietrzenia mieszkania. Dlatego, jeśli należysz do osób, które denerwuje zapach smażonej ryby, to koniecznie wypróbuj sposób, który skutecznie go zniwelują. Już podczas smażenia ryby rozsyp na blaszce piekarnika cztery łyżki sody oczyszczonej i nastaw urządzenie na 90 stopni Celsjusza. Niech działa przez pół godziny z uchylonymi drzwiczkami. Soda oczyszczona doskonale wchłania zapachy potraw takich jak ryby, mięso, pomidory czy kapusta. Po chwili zapach smażonej ryby nie będzie wyczuwalny w naszym mieszkaniu.

Jak pozbyć się zapachu smażenia ryby? Przygotuj rybę

Jeszcze przed rozpoczęciem smażenia ryby warto podjąć kroki, które pomogą ograniczyć unoszenie się tego przykrego zapachu. Ważne jest, aby ryba była świeża, bo taka właśnie wydziela mniej nieprzyjemnego zapachu podczas smażenia. Rybę warto namoczyć w mleku na około 1,5 godziny przed wrzuceniem jej na patelnię. Po tym czasie należy ją dokładnie opłukać, osuszyć i skropić cytryną. Następnie warto przyprawić ją ziołami, np. majerankiem i obłożyć pokrojoną cebulą, która doskonale pomoże w zniwelowaniu intensywnego zapachu ryby. Tak przyrządzoną rybę ostawiamy na godzinę do lodówki, po czym zabieramy się za jej smażenie. Warto też umieścić na patelni podczas smażenia ryby połówkę jabłka. Pochłonie nieco irytującego zapachu i dodatkowo wyostrzy smak dania.