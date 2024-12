Zapomniane danie z PRL-u. Śledź po japońsku jest idealny na Wigilię i sylwestra. Prosty przepis na śledzie

Śledź po japońsku to kultowa przekąska do wody ognistej w czasach PRL-u. Jednak to danie ma znacznie dłuższą historię i choć w Azji nikt nie podaje śledzia ugotowanym jajkiem, groszkiem, korniszonami i majonezem, to Japonia w tej nazwie ma głębszy sens. Danie pochodzi z Polski, a jego historia sięga 1904 roku i wojny rosyjsko-japońskiej. Mieszkańcy Galicji byli pod wrażeniem waleczności Azjatów. A by okazać swoje wsparcie dla ich racji w tym konflikcie, nazwali popularną w regionie potrawę śledziem po japońsku. Nie wiadomo, czy Japończycy skosztowali dania, ale wojnę wygrali, upokarzając rosyjską armię. Jednak bez względu na nazwę i pochodzenie śledź po japońsku zyskał popularność w całym kraju właśnie w PRL-u i do dziś jest serwowany w niektórych lokalach. Warto go przygotować także na święta, szczególnie jeśli szukamy alternatywy dla śledzia w oleju z cebulką.

Do przygotowania śledzia po japońsku potrzebujemy: 2 filety śledziowe solone, 2 średnie cebule,2 ogórki konserwowe, 2 jajka ugotowane na twardo,1 łyżkę musztardy, 2 łyżki majonezu, 1 łyżkę śmietany, pół szklanki groszku konserwowego, sól i pieprz do smaku oraz natkę pietruszki do dekoracji.

Przygotowanie: Filety śledziowe namocz w zimnej wodzie przez około 2-3 godziny, aby pozbyć się nadmiaru soli. Następnie osusz je i pokrój wzdłuż, tak by powstały węższe paski. Cebule obierz i pokrój w cienkie półplasterki. Aby złagodzić jej smak, możesz przelać ją wrzątkiem i odcedzić. Ogórki konserwowe również pokrój w kostkę. Ugotowane na twardo jajka ostudź i przekrój na pół.

Sos: W misce wymieszaj musztardę, majonez i śmietanę. Dopraw solą i pieprzem do smaku. Sos powinien być dobrze wymieszany i gładki.

Łączenie składników: W dużej misce połącz cebulę, groszek i ogórki. Dodaj przygotowany sos i delikatnie wymieszaj, aby wszystkie składniki były równomiernie pokryte. Następnie każdą połówkę jaj owiń filetem śledziowym i ułóż na sałatce. Całość udekoruj pietruszką. Możesz także użyć 4 filetów śledziowych, nie przekrajać ich, a składniki: jajka, groszek, ogórki, cebula i sos połączyć w sałatkę. Gotową sałatkę można zawinąć w filety śledziowe (jak na zdjęciu na początku tekstu), całość udekorować kleksem ze śmietany i posiekaną natką pietruszki. Bez względu na to, którą wersję wybierasz, gotowe danie odstaw do lodówki na co najmniej godzinę, aby smaki się przegryzły.

