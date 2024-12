Rozsyp na kanapie i wetrzyj. Po 2 godzinach brzydki zapach zniknie, a tapicerka będzie jak nowa. Domowy sposób na odświeżenie kanapy

Wystarczy, że przyłożysz to do deski sedesowej, a żółte zacieki i nalot się rozpuszczą, Nie musisz nic rozkecać. Sposób na czyszczenie deski sedesowej na błysk

Wlewam do miski i stawiam na stole w salonie. W całym pomieszczeniu roznosi się aromatyczny zapach pierniczków. Pachnie Świętami jak u babci. Naturalny zapach do domu

Wlewam do pralki ten domowy soczek i nastawiam pranie firanek. Nawet najbardziej poszarzałe firany odzyskują dawną biel. Sposób na pranie firanek

Rozsyp na kanapie i wetrzyj. Po 2 godzinach brzydki zapach zniknie, a tapicerka będzie jak nowa

Utrzymanie kanapy w czystości, zwłaszcza jeśli jest ona wykonana z materiału, który szybko chłonie brud i wilgoć, to nie lada wyzwanie. Poza tym po kilku miesiącach użytkowania materiałowe obicie sofy lub narożnika zaczyna po prostu nieładnie pachnieć i odświeżenie jej jest jak najbardziej wskazane. Najczęściej wymagane jest regularne pranie tapicerki. Specjaliści zalecają, aby pranie kanapy wykonywać przynajmniej raz na sześć miesięcy. Jednak nie każdy z nas ma dostęp do odkurzacza piorącego, a zlecenie tego zadania profesjonalnej firmie wiąże się ze sporymi kosztami. Dlatego warto wykorzystać ten domowy sposób na pranie kanapy. Szybko odświeży tapicerkę, usuwając z niej brzydkie zapachy. Tu pomocna jest soda oczyszczona. Kiedy czujesz, że kanapa wymaga szybkiego odświeżenia, to rozsyp obficie sodę oczyszczoną na całej jej powierzchni i delikatnie wetrzyj gąbką. Po upływie 2 godzin dokładnie odkurz tapicerkę metodą krzyżową i gotowe. Soda oczyszczona znakomicie neutralizuje zapachy i usuwa zabrudzenia. Natomiast takie pranie kanapy na sucho daje możliwość ponownego szybkiego korzystania z mebla.

Jak usunąć plamy z tapicerki?

Jeśli na Twojej kanapie są widoczne plamy, na przykład po winie, kawie, czy pomidorach, to pamiętaj, że ich również możesz się pozbyć stosując domowe triki. Jeśli mydło z wodą nie zda egzaminu, to wykorzystaj roztwór octu i wody w proporcjach 1:1. Zwilż w nim szmatkę i pocieraj zabrudzone na tapicerce miejsce. Równie skuteczny będzie roztwór kwasku cytrynowego i wody. Dodaj łyżeczkę kwasku do wody i przetrzyj nim plamę.