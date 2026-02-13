Rozsyp na parapecie w czasie odwilży, a domownicy Ci podziękuje. Już po jednej nocy usunie wilgoć z okien i sprawi, że w domu będzie orzeźwiająco pachnieć. Sposób na wilgoć

Zbyt wysoka wilgotność w domu sprzyja problemom zdrowotnym i rozwojowi pleśni.

Zaparowane okna to sygnał, że poziom wilgoci w pomieszczeniu jest za wysoki.

Poznaj prosty i skuteczny sposób na walkę z nadmierną wilgocią w domu.

Wieczorem rozsyp to po parapecie, a rano nie będzie wilgoci. Sposób na zaparowane okna

Nadmierna wilgoć w pomieszczeniach to problem, z którym zmaga się wiele osób. Zarówno być duża wilgoć, jak i za suche powietrze są szkodliwe na naszego zdrowia. Eksperci wskazują, że prawidłowy poziom nawilżenia powietrza w domu powinien wynosić oko 40-60 proc. Zbyt duża wilgotność może nasilać problemy z górnymi drogami oddechowymi, a także potęgować alergie. Wilgoć to również spore ryzyko rozwoju pleśni oraz grzybów, które w pomieszczeniach najczęściej wykwitają w łazience lub na ścianach i sufitach.

Odwilż w pogodzie i topnieją śnieg może sprawić, że w domy pojawi się większa wilgotność. Pierwszym sygnałem, że jest ona za wysoka jest skraplająca się woda na oknach. Jeżeli po nocy okna są zaparowane to sygnał, że warto zacząć działać. Zanim sięgniesz po specjalistyczne sposoby na osuszanie pomieszczeń przetestuj domowe metody. Często, w przypadku niewielkiej wilgoci są one wystarczające. Najczęściej polecanym sposobem na wilgoć w domu jest soda oczyszczona. Wystarczy rozsypać ją po parapetach. Przez noc soda będzie absorbować nadmiar wody. Sposób ten zawsze można nieco ulepszyć i wymieszać sodę oczyszczoną z ziarnami kawy. One również wykazują działanie pochłaniające wodę, a dodatkowo aktywowane ciepłem nagrzanych grzejników, rozprowadzają przyjemny zapach po całym pomieszczeniu. Sodę oczyszczoną należy regularnie wymieniać, aby zachować jej właściwości absorbujące. Jeżeli masz w domu zwierzęta domowe, które buszują po parapetach to zamiast rozsypywać proszek możesz nasypać sodę i kawę do szklanej miski i postawić ją na parapecie. W ten sposób również zmniejszysz poziom wilgotności powietrza. Możesz także do sody oczyszczonej dodać kilka kropel ulubionego olejku eterycznego. Sprawi on, że w całym domu będzie przyjemnie i delikatnie pachnieć. To sposób nie tylko na wilgoć, ale również na domową aromaterapię.