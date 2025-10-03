Sezon grzewczy to trudny czas dla paprotek z powodu suchego powietrza, które powoduje brązowienie i usychanie liści.

Jesienią i zimą paprotki potrzebują więcej światła, najlepiej w pobliżu okna wschodniego lub zachodniego, oraz umiarkowanego podlewania (1-2 razy w tygodniu) i regularnego zraszania.

Domowa odżywka z wzmocni roślinę fosforem i zabezpieczy przed chorobami.

Paprotka jonizuje powietrze, pochłania wilgoć i stanowi ozdobę wnętrza.

Jesień i zima to trudny czas dla kwiatów doniczkowych. Dni są coraz krótsze, brakuje światła, a suche powietrze też nie pomaga. W sezonie grzewczym paprotka potrzebuje specjalnej troski. Musimy przyłożyć się do podlewania rośliny, ale uważać, by jej nie przelać. O czym jeszcze trzeba pamiętać?

Najlepsze stanowisko dla paprotki. Jesienią warto ustawić je w tym miejscu

Jesienią i zimą dni stają się krótsze, a natężenie światła słonecznego znacząco spada. Paprotki, choć preferują stanowiska półcieniste, w tym okresie potrzebują tyle samo światła co latem. Najlepiej umieścić je w pobliżu okna wychodzącego na wschód lub zachód. Jeśli to niemożliwe, warto rozważyć doświetlanie roślin specjalnymi lampami LED, przeznaczonymi do uprawy roślin doniczkowych. Niedobór światła objawia się blaknięciem liści i spowolnieniem wzrostu. Paprotki najlepiej czują się w temperaturze od 18 do 22 stopni Celsjusza. Należy unikać gwałtownych zmian temperatury i przeciągów, które mogą negatywnie wpłynąć na ich kondycję. Nie stawiajmy paprotek w pobliżu grzejników lub kominków, gdzie powietrze jest bardzo suche i gorące.

Podlewanie paprotki jesienią i zimą

Liście paprotki usychają, brązowieją i opadają najczęściej z powodu złego podlewania. Paprotka lubi umiarkowanie mokrą glebę i średnią wilgotność powietrza. Powinno się ja podlewać 1-2 razy w tygodniu. Jesienią i zimą dodatkowo trzeba pamiętać o zraszaniu paproci (miękką, odstałą wodą). Zbyt suche powietrze sprawia, że kwiat usycha. Z kolei, jeśli liście żółkną i opadają, przyczyna jest nadmiar wody. Jeśli liście usychają na brzegach to znak, że powietrze jest za suche. Czasami dzieje się tak również wtedy, gdy stosujemy za dużo nabłyszczaczy.

Jesienna odżywka do paprotki

Domową odżywkę do paprotki można przygotować z bananów. Jesienią i zimą paproć potrzebuje znacznie mniej składników odżywczych, ale warto wzmocnić roślinę fosforem, który zabezpieczy ja przed chorobami. Ten składnik znajdziemy właśnie w bananach. Żeby zrobić domów nawóz, wystarczy pokroić bardzo dojrzałego banana (ze skórką) na mniejsze kawałki, przełożyć do słoika i zalać gorącą wodą. Po 48 godzinach odcedzić. Takim domowym nawozem warto podlewać paproć razy w miesiącu. Jednym ze sprawdzonych sposobów na nawożenie paprotki jest także podlewanie jej herbatą lub kawą.

Dlaczego warto mieć paprotkę w domu?

Paprotkę warto hodować w domu, bo ma szereg zalet. Jej główną zaletą jest zdolność ujemnej jonizacji powietrze w pomieszczeniu. Zachowanie równowagi pomiędzy liczbą jonów dodatnich i ujemnych w otoczeniu wywołuje także równowagę w naszym organizmie. Czujemy się zrelaksowani. Dodatkowo paprotka pochłania wilgoć. Więc zapobiega tworzeniu się pleśni w pomieszczeniu, w którym się znajduje. Kolejnym powodem, dla którego warto mieć paprotkę w domu, jest jej wygląd. Piękna i zadbana ozdobi każde pomieszczenie.

