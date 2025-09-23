Ruszył sezon na dynię. Co z niej zrobić? Pomysły na wykorzystanie dyni

Dynia to wszechstronne warzywo o tysiącletniej historii, popularne w kuchni europejskiej, zwłaszcza w potrawach żydowskich i francuskich.

Dynia ma zastosowanie nie tylko w kuchni (zupy, ciasta, desery, dżemy, farsze), ale również w kosmetyce, dzięki właściwościom odżywczym i zawartości antyoksydantów. Można z niej przygotować domowe maseczki na suchą skórę.

Dynia jest niskokaloryczna, bogata w błonnik, beta-karoten, potas i kwas foliowy. Pestki dyni zawierają cynk i lecytyny, wspomagają przemianę materii i pracę mózgu, a także mogą działać przeciwpasożytniczo.

Olej z pestek dyni obniża poziom cholesterolu, zwalcza wolne rodniki, wspomaga pracę prostaty i pomaga w infekcjach dróg moczowych.

Co można zrobić z dyni? Zupy, placki kluski, makarony ciasta i wiele więcej. Harbuz, garbuz, korbol albo bania, piękna pomarańczowa królowa jesieni – jej wysokość dynia. Warzywo ma za sobą tysiące lat historii, w Meksyku była uprawiana już 5 tysięcy lat p.n.e. W XV w przypłynęła do Europy na statkach Kolumba – on sam ponoć odnotował w swoim pamiętniku dzień, w którym po raz pierwszy ujrzał to niezwykłe olbrzymie warzywo. Po starożytności dynia na dobre zagościła w kuchni Europejskiej za sprawą Żydów mieszkających na terenie obecnych Włoch. To właśnie oni włączyli ją do swojego jadłospisu Przygotowywali z niej zupy, ciasta, desery. Przyrządzano z niej potrawy na Rosz Haszana (pierwszy dzień kalendarza żydowskiego) czy Chanukę. Dynia jest bardzo popularna we Francji. W Orleanie jada się tartę o nazwie citrouillat. Natomiast Pikardia słynie z zupy, do której podaje się regionalny cydr. Dynia to wszechstronne warzywo, które ma mnóstwo zastosowań nie tylko w kuchni. Właściwości odżywcze dyni doceniają dietetycy i lekarze. Pomarańczowa królowa jesieni znakomicie sprawdzi się także w domowym spa.

Co zrobić z dyni? Przepisy, które cię zainspirują

Rodzaje dyń możemy podzielić na: dynie jadalne oraz dynie ozdobne. Ozdobne owoce przybierają fantazyjne kształty i zachwycają różnymi kolorami. Jednak te zostawmy w stroikach w kuchni, pod noż niech pójdzie Muscat de Provence, dynia piżmowa, Hokkaido lub makaronowa. Przepisy na dynię najczęściej dotyczą zup, ale dynia świetnie sprawdzi się także w innych potrawach. Dla wielu osób dynia jest mdła i nijaka, ale to jedno z tych warzyw, które przyjmuje smak dodatków, z którymi ja przyrządzamy. Dynia świetnie smakuje z curry, masłem orzechowym i czekoladą. Można ją podawać na słodko i słono. Upieczona z odrobiną cynamonu zmiksowana z rozpuszczoną czekolada będzie smakowała jak najlepszy mus. Sprawdzi się też w muffinkach, plackach i racuchach. Można z niej przygotować także dżem, frytki i farsz do pierogów. Oraz kultowe Pumpkin Spacfe Latte.

Co można zrobić z dyni? Kosmetyki

Ze względu na swoje właściwości zdrowotne i zawartość substancji zwalczających wolne rodniki – dynia jest wykorzystywana także w kosmetyce. Zarówno miąższ, jak i olej z pestek dyni są cennym składnikiem kremów do twarzy, balsamów, szamponów oraz maseczek. Jeśli twoja skóra jest sucha i pozbawiona blasku – sięgnij po dynię i przygotuj domową maseczkę. Kawałek dojrzałej dyni zmiksuje blenderem lub zetrzyj na tarce, podgrzej lekko w kąpieli wodnej. Dodaj odrobinę oliwy z oliwek, wymieszaj, nałóż na twarz i dekolt. Po 20 minutach zmyj wszystko letnią wodą.

Czy dynia jest zdrowa? Oto właściwości odżywcze dyni

Większość pierwszych wzmianek o zastosowaniu dyni w Polsce nie pochodzi z książek kucharskich, ale tekstów botanicznych lub tych poświęconych ziołolecznictwu. Botanik, zielarz i lekarz Marcin z Urzędowa (ok. 1500 – 1573), autor pracy „Herbarz Polski to jest o przyrodzeniu ziół i drzew rozmaitych i inszych rzeczy do lekarstw należących księgi dwoje” pisał, iż dynia jest rośliną bardzo dobrze wpływającą na żołądek. Wspomniał, że do jedzenia najbardziej nadają się te mniejsze i długie, natomiast jako naczynia dobrze sprawdzają się duże oraz okrągłe okazy. Dynia to warzywo, po które warto sięgnąć na diecie, w której liczy się kalorie. Jeśli dbasz o linię, zaprzyjaźnij się z tą królowa jesieni. Dynia ma bardzo mało kalorii - 27 kcal w 100 g miąższu, w dodatku szybko syci i dostarcza dużo błonnika. Zawiera cenny beta-karoten, chroniący przed wolnymi rodnikami, a co za tym idzie, spowalnia procesy starzenia. Dynia zawiera też sporo potasu oraz kwas foliowy. To jednak nie wszystko. Znakomite właściwości mają pestki dyni, które zawierają cynk oraz lecytyny. Najlepiej zjadać surowe nieuprażone pestki, bo zwiększają przemianę materii, korzystnie wpływają na czynności mózgu. Jednym z domowych sposobów na zwalczenie pasożytów są świeże pestki z dyni zjedzone na czczo — mają zwalczać wszystkie pasożyty przewodu pokarmowego, takie jak: owsiki, tasiemiec i glista ludzka. Olej z pestek dyni oprócz mnóstwa witamin i minerałów zawiera też substancje obniżające poziom cholesterolu i zwalczające wolne rodniki. Doskonale wpływa także na prace prostaty u mężczyzn i pomaga w zwalczaniu infekcji dróg moczowych.

