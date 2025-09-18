W sklepach już straszą. Kiedy jest Halloween 2025?

Kiedy jest Halloween w 2025 roku? Przy okazji zakupów w sklepach spożywczych i dekoratorskich można odnieść wrażenie, że to już za chwilę. Jednak to tylko marketing, który ma napędzić sprzedaż akcesoriów związanych z amerykańskim świętem duchów. Chociaż patrząc na to, że niektóre markety mają już w ofercie czekoladowe mikołaje i łańcuchy na choinkę, można pomyśleć, że ozdoby na Halloween dostępne już we wrześniu to nie jest aż taki falstart.

Kiedy jest Halloween 2025?

Halloween to amerykańskie święto duchów, które zyskało popularność na całym świecie. Jego data jest stała i wypada zawsze w noc z 31 października na 1 listopada, w 2025 roku będzie to noc z piątku na sobotę. W tę teoretycznie najstraszniejszą noc w roku wiele osób stawia na specjalny makijaż i przebiera się za postaci z najstraszniejszych koszmarów. Nie brakuje też imprez oraz specjalnych dekoracji z dyń. Najhuczniej Halloween obchodzone jest w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Wielkiej Brytanii, ale i w Polsce nie brakuje jego miłośników.

Pomarańczowy symbol Halloween

Symbolem święta jest wydrążona dynia z wyciętym uśmiechem i oczami, w środku umieszcza się świeczkę – w ten sposób pełni rolę lampionu, który dodaje mrocznego klimatu. Dynia na Halloween stała się popularna, w połowie XIX wieku. Irlandczycy, którzy uciekli do USA przed Wielkim Głodem na Zielonej Wyspie, przywieźli swoje tradycje związane z upiorną nocą. Jedną z nich były właśnie lampiony z brukwi czy buraków. Latarnie były odzwierciedleniem pokutujących dusz i odstraszały „nieczyste moce”. Jednak z czasem okazało się, że znacznie łatwiej jest wycinać lampiony z dyni niż brukwi i tak dynia stała się symbolem amerykańskiego święta. Dziś zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i wielu krajach na świecie Halloween obchodzi się w podobny sposób. Tego dnia ludzie przystrajają swoje domy: wieszają pajęczyny, trupie czaszki, szkielety czy czarownice. Dzieci przebierają się za upiorne postaci. Wieczorem chodzą od domu do domu, domagając się słodyczy i krzycząc „Trick or treat”, czyli „cukierek, albo psikus". Halloween to nie tylko zabawa dla najmłodszych. W wielu klubach odbywają się przebierane imprezy. Dorośli spotykają się także na domówkach. W kinach organizowane są maratony horrorów.

Historia Halloween

Choć dziś Halloween kojarzy nam się dobrą zabawą, upiorną nocą z horrorami dla tych, co się lubią bać, to historia tego święta jest zupełnie inna. Halloween ma swoje korzenie w tradycji celtyckiej. Noc z 31 października na 1 listopada kończyła jeden rok i rozpoczynała kolejny. Celtowie wierzyli, że w tym szczególnym czasie zacierają się granice między światem żywych i umarłych. Tę noc nazywali Samhain. W czasie jej trwania przybywające z zaświatów dusze poszukiwały śmiertelników, w których ciałach będą mogły zamieszkiwać przez kolejny rok. Tej nocy ludzie zakładali najgorsze, podarte, stare i brudne ubrania, żeby odgonić od siebie duchy. Druidzi wkładali czarne stroje i przerażające maski, wycięte z brukwi lub rzodkwi. Tradycją Samhain było także rozpalanie ogromnych ognisk oraz wykładanie pokarmów, które miały przebłagać i nakarmić powracające dusze. Stąd wywodzi się Halloween, które swoją nazwę wzięło najprawdopodobniej od All Hallows'E’en, czyli wcześniejszym „All Hallows'Eve" - wigilia Wszystkich Świętych. Święto najhuczniej jest obchodzone w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Irlandii i Wielkiej Brytanii. W Polsce Halloween pojawiło się w latach 90., m.in. ze względu na pogańskie pochodzenie wzbudza wiele kontrowersji.

ZOBACZ TEŻ: Dzień Zmarłych w Meksyku. Oto jak obchodzi się Día de los Muertos