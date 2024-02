Sąsiadka wyjawiła w końcu, jak pielęgnuje swoje storczyki. One są całe obsypane pięknymi kwiatami. To ten domowy nawóz do storczyków sprawił, że rosną jak szalone

Sąsiadka wyjawiła w końcu, jak pielęgnuje swoje storczyki. One są całe obsypane pięknymi kwiatami

Storczyki są niewątpliwie jednymi z najbardziej lubianych kwiatów w polskich domach. Kiedy storczyki zakwitną, stanowią przepiękną ozdobę pomieszczenia. Jednak warto mieć na uwadze fakt, że jest to roślina niezwykle delikatna i oprócz odpowiednich warunków do życia, trzeba zapewnić jej także cenne dla jej wzrostu odżywienie. Po pierwsze to rośliny, które trzeba dość często podlewać, jednocześnie uważając, aby jej nie przelać. Najlepszym rozwiązaniem jest nawilżanie, czyli raz w tygodniu podlej storczyka, a po chwili usuń nadmiar wody z podstawy doniczki. W ustaleniu odpowiedniej częstotliwości podlewania pomocny okaże się kolor korzeni storczyka. Jeśli są zielone - wstrzymaj się z nawadnianiem rośliny. Jak będą mieć biały kolor, możesz śmiało chwytać za konewkę. A czym nawozić storczyka? Sąsiadka zdradziła mi przepis na domową odżywkę do storczyka.

Domowy nawóz do storczyka z czosnku

Nawóz z czosnku do storczyka sprawi, że ten będzie rósł jak szalony i obsypie się kwiatami. Zapobiega on rozwojowi bakterii i grzybów, ale także jest źródłem cennych dla storczyka składników odżywczych takich jak: miedź, żelazo, selen, chrom, magnez, potas. Jak go przygotować? Do naczynia wlej 1 litr letniej wody i wciśnij do niej przez praskę 3 ząbki czosnku. Roztwór odstaw na dobę. Tak przygotowany nawóz, wlej do podstawki swojego storczyka.

