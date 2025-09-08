Słaby płomień w kuchence utrudnia gotowanie? To czas na wykałaczkę, drucik i akcję czyszczenia

Słaby płomień w kuchence utrudnia gotowanie? Czas wyczyścić dysze

Z czasem podczas korzystania z kuchenki gazowej możesz zauważyć, że płomień z dnia na dzień staje się coraz słabszy lub wręcz rozprowadza się nierównomiernie. Najczęstszą przyczyną takiego zjawiska są zatkane dysze palników. Zapchane dysze mogą powodować nierównomierne spalanie gazu, żółty płomień, słaby płomień lub nawet jego brak. Z racji, że wówczas korzystanie z kuchenki może być niebezpieczne, warto raz na jakiś czas przeprowadzić gruntowne czyszczenie dysz i palników w kuchence, aby mogła ona działać prawidłowo. Można do tego wykorzystać domowe sposoby, które ułatwią odetkanie otworów i to bez silnej chemii.

Jak wyczyścić dysze kuchenki gazowej, aby je udrożnić?

Czyszczenie dysz kuchenki gazowej jest ważne dla jej prawidłowego działania i bezpieczeństwa. Warto to robić raz na kilka tygodni, aby działy sprawnie i spełniały swoją funkcję możliwie jak najdłużej. Jak wyczyścić dysze kuchenki gazowej? To nieco bardziej skomplikowane zadanie niż w przypadku mycia płyty kuchenki lub jej palników. W pierwszej kolejności wyłącz dopływ gazu i odłącz kuchenkę od prądu. Zlokalizuj dysze pod palnikami. Zazwyczaj są to małe, mosiężne nakrętki z niewielkim otworem. Użyj klucza nasadowego lub płaskiego, aby delikatnie odkręcić dysze. Uważaj, aby ich nie uszkodzić! Zrób zdjęcie przed odkręceniem, aby wiedzieć, jak je później zamontować. Delikatnie włóż drut lub igłę do otworu w dyszy i poruszaj nim, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia. Rób to ostrożnie, aby nie powiększyć otworu.

Czyszczenie dysz kuchenki gazowej

W czyszczeniu dysz kuchenki przydatne może się okazać również sprężone powietrze, które pomoże usunąć pozostałe zanieczyszczenia. Wystarczy, że przedmuchasz mi dysze i gotowe. Po przetkaniu dyszy sprawdź, czy widoczny jest prześwit. Jeśli tak, oznacza to, że otwór został skutecznie odblokowany. Po zakończeniu czyszczenia zamontuj wszystkie elementy na swoje miejsce.