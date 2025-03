Śpij dobrze, żyj lepiej

Ciało kocha regularność

Nasze organizmy działają zgodnie z rytmem dobowym – wewnętrznym zegarem biologicznym, który reguluje kluczowe procesy, takie jak sen, apetyt czy wydzielanie hormonów. Zachowanie regularnych godzin snu i ekspozycji na światło naturalne ma fundamentalne znaczenie dla zdrowia, długowieczności i ogólnego dobrostanu. Nieregularny sen oraz nadmierna ekspozycja na sztuczne światło mogą prowadzić do zaburzeń metabolicznych, osłabienia odporności oraz przyspieszonego starzenia organizmu.

Korzyści zdrowego snu

Dobry sen przynosi liczne korzyści dla organizmu, m.in.:

Regeneracja ciała i umysłu – w czasie snu organizm naprawia komórki, wzmacnia mięśnie i usuwa toksyny z mózgu.

Poprawa pamięci i koncentracji – sen wspomaga uczenie się i zapamiętywanie.

Lepsze samopoczucie – reguluje poziom hormonów, co zmniejsza ryzyko depresji i lęków.

Silniejsza odporność – sen wspiera produkcję białek odpowiedzialnych za walkę z infekcjami.

Zdrowy metabolizm – reguluje hormony odpowiedzialne za uczucie głodu.

Zdrowe serce – obniża ciśnienie krwi i zmniejsza ryzyko chorób sercowo-naczyniowych.

Jak dbać o higienę snu?

Aby poprawić jakość snu, warto pamiętać o kilku kluczowych zasadach:

Regularność – kładzenie się spać i budzenie się o tej samej porze każdego dnia.

Odpowiednie warunki – dobrze dobrany materac, cicha, przewietrzona i zaciemniona sypialnia.

Unikanie ekranów przed snem – niebieskie światło z urządzeń elektronicznych zakłóca wydzielanie melatoniny.

Zdrowa dieta – unikanie ciężkostrawnych posiłków i kofeiny przed snem.

Wieczorne rytuały – relaksująca kąpiel, spacer lub czytanie książki pomagają przygotować organizm do snu.

Światowy Dzień Snu – celebrujmy zdrowy wypoczynek!

Światowy Dzień Snu, obchodzony w piątek poprzedzający równonoc wiosenną wypada w tym roku 14 marca. Jest to okazja do refleksji nad jakością swojego wypoczynku. W tym dniu organizowane są kampanie edukacyjne, które pomagają zrozumieć, jak poprawić higienę snu i czerpać z niego pełne korzyści zdrowotne. Dodatkowo marka DlaSpania, która na co dzień edukuje w zakresie zdrowego snu przygotowała oferty promocyjne, które poprawią jakość snu. Od 14 do 23 marca – DlaSpania na każdego czeka rabat na wszystkie produkty z kolekcji standardowej. Najchętniej kupowane łóżka, materace czy poduszki będzie można kupić 20% taniej. To doskonały czas, aby odświeżyć swoją sypialnię.

i Autor: materiały prasowe DlaSpania