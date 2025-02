Sposób na pozbycie się sierści z dywanu! Jedno pociągnięcie, a podłoga będzie idealnie czysta

Jak zamontować kostkę do WC? Prawie każdy popełnia ten błąd przez co kostka do WC nie spełnia swojej funkcji. Sprawdź, jak umieszczać odświeżacz do muszli klozetowej

Pionowe, ręczne odkurzacze coraz bardziej zyskują na popularności. Stare, klasyczne modele odkurzaczy są niewygodne w użyciu i mogą powodować bóle pleców. Zwłaszcza osoby starsze chętnie sięgają po urządzenia lekkie ale skutecznie.

Najważniejszym elementem podczas odkurzania jest moc urządzenia. Wielokrotne przesuwanie odkurzaczem po dywanie jest męczące i frustrujące. Zwłaszcza posiadacze zwierząt wiedzą, jak czasochłonne jest dokładnie odkurzenie powierzchnie z sierści oraz włosów. Sama jestem dumną posiadaczką kota z długą sierścią i przez wiele lat nie wierzyłam, że istnienie odkurzacz, który potrafi skutecznie i szybko usuwać sierść z dywanu. Okazuje się, że najnowszy model marki SharkNinja PowerDetect mnie zaskoczył. Pionowy odkurzacz …. już za jednym pociągnięciem usuwa sierść. Odpowiednia technologie i specjalnie zaprojektowany wałek szczotkowy Anti Hair Wrap usuwa zarówno długie, jak i krótkie włosy podczas odkurzania, co czyni go idealnym wyborem dla właścicieli zwierząt. Dywan od razu jest czysty. To proste i szybkie. Dzięki technologii PowerDetect, która zwiększa moc nawet o 75 proc. odkurzacz bezprzewodowy PowerDetect reaguje na ukryte zabrudzenia, wykrywając je i zwiększając moc ssania.

Odkurzacz SharkNinja PowerDetect nie tylko doskonale czyści powierzchnie i sprawia, że cały proces odkurzania jest szybszy i mniej męczący, ale także samodzielnie rozpoznaje czyszczoną powierzchnię. Dzięki temu dostosowuje się do niej. Koniec z porysowaną podłogą i denerwowaniem się podczas odkurzania. Co ważne, odkurzacz posiada zaprojektowaną nasadką DuoClean Detect, która działa zarówno do przodu, jak i do tyłu. Sprawia to, że proces odkurzania jest dwa razy szybszy i mniej męczący. Już jedno przeciągniecie, a dywan jest idealnie czysty. Ważnym aspektem jest również waga urządzenia. Jest ono zaskakująco lekkie, dzięki czemu odkurzanie nie staje się treningiem siłowym i walką o każdą powierzchnię dywanu.

Urządzenie NinjaSkark posiada stację ładującą, która pomaga w opróżnianiu zbiornika na brudk. Wystarczy zamontować odkurzacz w stacji dokującej i wcisnąć odpowiedni przycisk. Zbiornik na zabrudzenia zostanie opróżniony i przeniesiony do pojemnika w stacji. Raz w miesiącu zalecane jest dokładnie wyczyszczenie tego pojemnika. Co SharkNinja PowerDetect posiada specjalne filtry maskujące zapachy.

SharkNinja PowerDetectt o świetne rozwiązanie dla osób, które nie mają w domu za wiele miejsce. Stacją dokująca nie jest duża, a sam odkurzacz może pracować nawet 70 minut na jednym ładowaniu. Co ważne podczas ładowanie urządzenia dioda wskazuje poziom baterii;

Czerwona migająca dioda to niski poziom naładowania baterii,

Żółta migająca dioda to średni poziom naładowania baterii

Zielona migająca dioda to wysoki poziom naładowania baterii.

Gdy dioda świeci się białym, jednostajnym światem go znak, że odkurzacz jest w pełni naładowania.

SkarkNinja to świetna propozycja dla osób, które do ten pory nie były przekonane. Rewelacyjnie sprawdzi się u osob posiadających zwierzęta domowe. Zginająca się rączka pozwala na odkurzanie pod łóżkami i kanapami, co jest dobrą opcją dla osób starszych

i Autor: materiały prasowe NinjaSkark

