Sposób na zniewalająco pachnące pranie

Współczesne tempo życia nie pozwala nam na zbyt wiele chwil relaksu i zwolnienia. Jesteśmy zmuszeni by być w ciągłym biegu i gotowości na nowe wyzwania, dając sobie radę ze wszystkim, co przyniesie dany dzień. Kiedy obowiązki domowe i kariera stanowią znaczącą część harmonogramu, znalezienie nawet krótkich chwil odpoczynku jest nie lada wyzwaniem. Warto jednak nauczyć się dostrzegać przyjemność w najprostszych rzeczach i łapać te najmniejsze momenty wytchnienia. Dzięki charakterystycznej dla Lenor technologii olejków zapachowych, zapachy płynów do płukania tkanin Lenor Perfume Therapy towarzyszą Ci przez cały dzień,zapewniając długotrwałą świeżość i będąc jak azyl, do którego możesz sięgnąć w każdej chwili.

ZAPACHY MAJĄ MOC TELEPORTACJI I MOGĄ POPRAWIAĆ SAMOPOCZUCIE

Zapachy mają ogromną moc teleportacji. Potrafią przywodzić wspomnienia, a także mogę w ułamek sekundy przenosić nas do wyjątkowych momentów. Zapachy posiadają również niebagatelny wpływ na nasze samopoczucie, dlatego też aromaterapia stała się w ostatnim czasie tak popularnym narzędziem, dzięki któremu możemy zrelaksować się i odzyskać pozytywną energię.

Jak przyznaje ambasadorka marki Lenor – Marta Lech-Maciejewska (@superstylerblog): ”dla mnie zapachy mają ogromną, ogromną moc. (…) przywracają nam wspomnienia, wprowadzają nas w stan spokoju, odrywają nas od różnych rzeczy. Zapach bardzo często potrafi Cię zatrzymać, zwrócić na coś uwagę”. Dzięki kolekcji płynów do płukania Lenor Perfume Therapy wyjątkowy zapach może otaczać nas przez cały dzień. Rano – gdy budzimy się otoczeni świeżą, pachnącą pościelą, w ciągu dnia – za każdym razem gdy dotkniemy ubrania i wieczorem gdy siedzimy na kanapie otuleni miękkim kocem. Wystarczy powąchać by odnaleźć swój własny azyl.

ZAPACHY, KTÓRE POZWOLĄ CI ODNALEŹĆ WEWNĘTRZNY AZYL

W linii Lenor Perfume Therapy znajduje się 7 wariantów, które ukoją zmysły za pomocą różnorodnych doznań olfaktorycznych. Lenor Perfume Therapy Cherry Blossom & Sage to zupełnie nowa propozycja w kolekcji, której delikatne nuty kwiatu wiśni i wody różanejwprawiają w błogi nastrój. Miłośnicy aromatów kwiatowo-owocowych swój stan równowagi odnajdą w wariantach Lenor Perfume Therapy Floral Bouquet, Lenor Perfume Therapy Diamond Figs & Lotus Water albo Lenor Perfume Therapy Orange & Verbena. Powiew rześkiej,morskiej energii zapewni Lenor Perfume Therapy Ocean Breeze rozkoszując nutami ylang ylang i paczuli. Z kolei Lenor Perfume Therapy Ceder Wood & Pine Tree przeniesie wprost do lasu, razem z relaksującymi aromatami drzewa cedrowego i sosny. Kultowa propozycja, czyli Lenor Perfume Therapy Orchid & Vanilla to bardzo elegancka kompozycja. Szlachetna orchidea doskonale łączy się tutaj z tonami wanilii, zmysłowo podkreślonymi nutami bursztynu

i Autor: materiał prasowy Lenor

