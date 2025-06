Sprawdź, czy program Czyste Powietrze jest dla ciebie

1. Podstawowy warunek

Czyste Powietrze to program dla osób, które minimum 3 lata są właścicielami lub współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą. W przypadku nabycia tego budynku lub lokalu w drodze spadku, wymóg 3 lat nie jest wymagany.

2. Na co dotacja?

wymiana kopciucha, czyli nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe,

modernizacja instalacji c.o./ c.w.u., czyli centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,

ocieplenie budynku,

wymiana okien i drzwi, bram garażowych na energooszczędne,

zakup rekuperacji, czyli wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,

audyt energetyczny i świadectwo charakterystyki energetycznej (są wymagane przy każdej inwestycji z Czystego Powietrza),

dokumentacja projektowa.

3. Ile możesz dostać?

Wysokość bezzwrotnej dotacji, jaką możesz uzyskać, zależy od dochodów na członka rodziny w twoim gospodarstwie domowym. I tak:

Najwyższy poziom dofinasowania – do 100 proc. kosztów kwalifikowanych netto (bez VAT)

Kwalifikujesz się do tego poziomu, jeśli w twoim wieloosobowym gospodarstwie domowym przypada do 1 300 zł na osobę lub w gospodarstwie jednoosobowym do 1 800 zł. Najwyższy próg dofinansowania przysługuje także osobom, które mają jedną z czterech form zasiłku:

stałego,

okresowego,

rodzinnego,

opiekuńczego.

Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą lub jesteś żoną/mężem osoby prowadzącej taką działalność, to roczny przychód z tytułu prowadzenia firmy może wynosić maksymalnie dwunastokrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Drugim warunkiem jest zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania w twoim domu powyżej 140 kWh/m2 rocznie.

i Autor: materiały prasowe

Podwyższony poziom dofinansowania, czyli do 70 proc. kosztów kwalifikowanych netto (bez VAT)

Kwalifikujesz się, jeśli miesięczny dochód w twoim wieloosobowym gospodarstwie domowym wynosi do 2 250 zł na osobę lub w gospodarstwie jednoosobowym 3 150 zł. Jeśli prowadzisz firmę lub jesteś żoną/mężem, to roczny przychód z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej może wynosić maksymalnie czterdziestokrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Poziom podstawowy – dotacja do 40 proc. kosztów kwalifikowanych netto(bez VAT)

O taką dotację ubiegać się mogą osoby, których roczny dochód nie przekracza 135 000 zł. Liczy się dochód samego wnioskodawcy.