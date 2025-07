Spryskaj ramy okien i drzwi, a muchy będą omijać Twój dom szerokim łukiem. Pozbędziesz się tych dokuczliwych owadów. Oprysk na muchy

Spryskaj ramy okien i drzwi, a muchy będą omijać Twój dom szerokim łukiem

Lato to okres, kiedy muchy nie dają nam żyć. Te irytujące owady wpadają do mieszkań, domów i zatruwają codzienność domownikom. Choć sposobów na muchy jest wiele, niektóre z nich nie zadziałają od razu. Jednym z najpopularniejszych rozwiązań są lepy na muchy. Jednak nie jest to do końca skuteczna metoda, która pozwoli pozbyć się wszystkich owadów. Pierwszą rzeczą, jaką powinniśmy zrobić w walce z insektami dostającymi się do domu jest zamontowanie w oknach i drzwiach moskitier, które doskonale ochronią pomieszczenia przed owadami. Kolejnym sposobem, który zabezpieczy nasz dom przed muchami jest zastosowanie oprysku odstraszającego. Wystarczy spryskać nim ramy okien i drzwi wejściowych, a owady będą omijać Twój dom szerokim łukiem, gdyż bazuje on na zapachach, których insekty nie znoszą. Jak go przygotować?

Domowy sposób na muchy w domu. Przygotowanie i stosowanie oprysku

Do domowych sposobów na muchy zalicza się także olejki eteryczne takie jak: lawendowy, miętowy, z trawy cytrynowej lub z bergamotki. Wystarczy go podgrzać, aby wydobył z siebie intensywny zapach. Z tychże olejków można także przygotować sprej odstraszający, który aplikujemy na framugi okien i drzwi wejściowych do naszego domu, a muchy nawet się do niego nie zbliżą. Wystarczy, że do szklanki letniej wody dodasz około 10 kropli olejku eterycznego waniliowego lub lawendowego i powstałym roztworem spryskasz i przetrzesz ramy okienne i drzwiowe. Warto również przemyć tą mieszanką inne miejsca w mieszkaniu, w których najczęściej bywają muchy, na przykład blaty kuchenne.

Jak pozbyć się much z domu?

Jednym z najskuteczniejszych sposobów na muchy jest olejek waniliowy. Postaw na stole otwarty słoik z waniliowym olejkiem zapachowym, a możesz być pewien, że owady uciekną w mig. Można także zapalić świece zapachową. Przekrój cytrynę lub pomarańczę na pół i powbijaj w nią goździki. Umieść tak przygotowany odstraszacz w miejscu, gdzie pojawiają się muchy, a już ich tam nie zobaczysz.