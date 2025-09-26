Stylowe wnętrze w supercenach! Stwórz jesienną sypialnię z Lidl

Odkryj nową kolekcję Lidl Polska od 25 września, która przemieni Twoją sypialnię w oazę komfortu.

Wybieraj spośród pościeli z mikrowłókna satynowego, muślinu, prześcieradeł z dżerseju i narzut z recyklingu, dostępnych w modnych kolorach.

Dopełnij wnętrze stylowymi dodatkami, takimi jak koce, dywany shaggy, zasłony zaciemniające i meble.

Skorzystaj z atrakcyjnych promocji na drugi produkt i darmową dostawę z Lidl Plus – sprawdź, jak zaoszczędzić!

Sen otulony miękkością

Nic nie wpływa na jakość odpoczynku tak bardzo jak otoczenie. W kolekcji Lidl Polska dostępnej od 25 września znajdziemy pościel, która zachwyci lekkością i jakością tkanin. Livarno home przygotowało pościel z mikrowłókna satynowego Livarno home z wygodnym zamkiem błyskawicznym. Do wyboru: zestaw z poszwą na kołdrę 140 × 200 cm i poszewką na poduszkę 70 × 80 cm (29,99 zł/zestaw, także online), komplet z poszwą na kołdrę 160 × 200 cm i dwiema poszewkami (32,99 zł/zestaw, także online) lub zestaw z poszwą 220 × 200 cm i dwiema poszewkami (42,99 zł/zestaw, także online). Kolekcja dostępna jest w odcieniach różu, bieli, beżu i szarości, a satynowe mikrowłókno zapewnia wyjątkową lekkość oraz przewiewność. Jeszcze bardziej naturalnego charakteru doda pościel z muślinu Livarno home – tkaniny delikatnej, przewiewnej, a zarazem trwałej i odpornej na mechacenie. Do wyboru są zestawy: 140 × 200 cm + poszewka 70 × 80 cm (89 zł/zestaw, także online), 160 × 200 cm + 2 poszewki 70 × 80 cm (119 zł/zestaw, także online) oraz 220 × 200 cm + 2 poszewki 70 × 80 cm (139 zł/zestaw, także online). W kolekcji znajdziemy również prześcieradła z dżerseju z gumką Livarno home w rozmiarze 90-100 × 200 cm (19,99 zł/szt., także online), 140-160 × 200 cm (29,99 zł/szt., także online) i 180-200 × 200 cm (39,99 zł/szt., także online). Wykonane są ze 100% bawełny, a dostaniemy je w 4 kolorach: różowym, białym, beżowym i szarym. Dla dopełnienia wystroju dostępna będzie także narzuta na łóżko Livarno home w rozmiarze 180 × 240 cm, wykonana w 100% z materiału pochodzącego z recyklingu, w cenie 59,99 zł/szt. (także online).

Przytulne detale, które tworzą klimat

W chłodniejsze wieczory idealnie sprawdzi się koc szenilowy Livarno home o wymiarach ok. 125 × 140 cm, który dostaniemy 30% taniej, za 34,99 zł1/szt. (także online). Przytulności w sypialni doda także dywan shaggy Livarno home o wymiarach 80 × 150 cm, z antypoślizgowym spodem, przystosowany do ogrzewania podłogowego, wykonany w 100% z materiału pochodzącego z recyklingu, dostępny w cenie 59,99 zł/szt. (także online). Drobne akcenty także mają znaczenie! W sklepach stacjonarnych i online na lidl.pl dostępna będzie poszewka na poduszkę Livarno home o wymiarach ok. 70 × 80 cm, również wykonana z materiałów z recyklingu, którą kupimy, za 29,99 zł/szt. (także online). Stylowe wykończenie przestrzeni zapewni komplet 2 zasłon zaciemniających Livarno home o wymiarach ok. 135 × 254 cm, dostępny 20 zł taniej, w cenie 49,99 zł2/zestaw (także online). Całość wystroju można uzupełnić dodatkami – wazonami Livarno home w czterech wzorach do wyboru, w cenie 25,99 zł/szt. (także online), doniczkami lub zestawami dwóch doniczek dekoracyjnych Livarno home malowanych proszkowo, za 27,99 zł/1 szt./1 zestaw, a także funkcjonalnym stolikiem nocnym Livarno home z powłoką z żywicy melaminowej odpornym na zarysowania, który dostaniemy 20 zł taniej, za 99 zł3/szt. (także online).

Jeszcze więcej okazji czeka w ramach specjalnych promocji! Od czwartku, 25 września, do soboty, 27 września, w sklepach stacjonarnych obowiązuje oferta: 50% taniej na drugi, tańszy produkt na wszystkie dekoracje, meble, pościel i prześcieradła z możliwością dowolnego miksowania4.

Jesiennie wieczory spędzone w piżamie

Jesienny relaks nie byłby kompletny bez wygodnej piżamy. Od czwartku, 25 września, w ofercie znajdziemy kolekcję Esmara® i Esmara men, a do soboty, 27 września, dodatkowo obowiązuje promocja z aplikacją Lidl Plus – 40% taniej na drugi, tańszy produkt z wybranych modeli. W sklepach stacjonarnych jak i online na lidl.pl dostaniemy piżamę damskę z wiskozy Esmara® w cenie 34,99 zł/zestaw (także online) ze spodniami z gumką w pasie. W tej samej cenie dostępna będzie piżama damska z bawełny Esmara® z elastycznym pasem, uszyta w technologii ecorpint by CHT, wykorzystującej naturalne barwniki i ekologiczne procesy druku. Panowie mogą wybrać piżamę męską z bawełną Esmara men również, za 34,99 zł/zestaw (także online), ze spodniami z elastycznym pasem i kieszeniami bocznymi, wykonaną z bawełny z Afryki uprawianej w sposób zrównoważony.

Dodatkowo tylko w niedzielę, 28 września, użytkownicy aplikacji Lidl Plus mogą skorzystać ze specjalnej okazji – kuponu na darmową dostawę na lidl.pl przy zakupach od 49 zł. Dzięki temu zrobimy wygodnie zakupy online bez dodatkowych kosztów wysyłki. Wystarczy aktywować kupon i złożyć zamówienie w określonym terminie!

i Autor: Lidl Polska/ Materiały prasowe Pościel Lidl