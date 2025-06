Podczas prania pościeli zawsze wybieram ten program i wsypuję naturalną zmiękczającą substancję. Wyjmuję z bębna aksamitnie miękką tkaninę. Zmiękczanie pościeli

O takim nawozie do hortensji nie słyszałaś! Pani z Castoramy kazała mi podlewać hortensje przez cały czerwiec i lipiec. Jeszcze nigdy nie kwitły tak bujne, az sąsiedzi pytają mnie o mój sekret. Nawóz do hortensji

Podczas prania pościeli zawsze wybieram ten program i wsypuję naturalną zmiękczającą substancję

Regularne i odpowiednio częste pranie pościeli w pralce, gwarantuje jej nie tylko higieniczną czystość, ale także miękkość. W końcu chyba każdy z nas pragnie spać pod miękką i delikatną pościelą. Niestety bywa, że z czasem poszwy stają się sztywne i szorstkie. Nawet stosowanie płynów zmiękczających niekoniecznie pomaga. Jak zatem prać pościel, aby była miękka i miła w dotyku? Tu należy zwrócić uwagę na to, jak pierzemy swoją pościel w pralce. Po pierwsze bardzo ważny jest wybór odpowiedniego programu, który pomoże usunąć nam z tkaniny nie tylko widoczne plamy, ale też to, czego nie widzimy gołym okiem, czyli kurz, roztocza i martwy naskórek, będący pożywką dla bakterii. I dlatego ja zawsze piorę swoją pościel w programie przeznaczonym do tkanin bawełnianych i wybieram opcję 60 stopni. Kolejną istotną kwestią jest wybór produktu, który dobrze zmiękczy materiał. Ja zastępuję sklepowy płyn do płukania domową substancją zmiękczającą, która kosztuje 2 złote. Po prostu wsypuję ją do szuflady na detergenty.

Takie pranie pościeli sprawi, że będzie miękka i miła w dotyku

Jak już wspomniałam wcześniej niezwykle ważną sprawą podczas prania pościeli w pralce, jeśli oczywiście zależy nam na uzyskaniu miękkiej tkaniny, jest wybór odpowiedniego produktu zmiękczającego. I o dziwo wcale nie jest to płyn do płukania. Dlaczego odradza się pranie pościeli z dodatkiem płynu do płukania? Przede wszystkim pod jego wpływem poszewki zaczynają wchłaniać coraz mniej wilgoci. Dodatkowo pościel z flaneli może zacząć się mechacić pod wpływem tego środka. Dlatego o wiele lepszą opcją jest zastąpienie płynu solą. Sól, a konkretnie chlorek sodu jest przydatnym dodatkiem do prania pościeli, gdyż pomaga w utrwalaniu kolorów, usuwaniu plam, dezynfekcji, zmiękczaniu tkanin i zapobieganiu żółknięciu. Jak stosować sól do prania pościeli, aby ta była miękka i miła w dotyku? Wystarczy, że wsypiesz 1/4 szklanki soli do pralki i nastawisz pranie jak zwykle.

Pranie pościeli w pralce. Temperatura, program

Niezwykle ważną zasadą, której trzeba bezwzględnie przestrzegać podczas prania pościeli, jest odpowiednia segregacja tkanin. Nie powinno prać jednocześnie białej pościeli bawełnianej z kolorową z satyny. Dlaczego? W ten sposób może dojść do przebarwień i zniszczenia tkaniny. Pościel bawełnianą należy prać w temperaturze 60 stopni Celsjusza, a tę wykonaną z lnu, czy flaneli w maksymalnie 40 stopniach. Dodatkowo przed włożeniem pościeli do pralki poszwy trzeba przewrócić na lewa stronę, zamknąć zamki, zapiąć guziki, aby zapobiec uszkodzeniu tkaniny. Bęben pralki nie może być przeładowany, można go załadować najwyżej w 60%-70%, ponieważ zbita pościel nie zostanie dobrze wyprana, a do tego będzie bardzo pognieciona.