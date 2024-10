Suche i żółte plamy pojawiły się na trawniku? Działaj szybko, zanim pędraki zniszczą trawę. Sposoby na pozbycie się pędraków

Charakterystyczne żółte i suche plamy pojawiają się na trawniku zazwyczaj latem i jesienią. Żeby upewnić się, że rośliny zaatakowały pędraki, warto lekko oderwać kępę wysuszonej trawy i sprawdzić, czy są pod nią białe wygięte w podkowę larwy. Pędraki chrząszcza majowego mogą żerować w ziemi nawet trzy lata, zanim osiągną dorosłą postać. W tym czasie mogą doszczętnie zniszczyć trawnik, dlatego trzeba działać szybko.

Najlepszą walką z pędrakami jest profilaktyka. Odpowiednia pielęgnacja może uchronić trawnik przed pojawieniem się nieproszonych gości. Nie wolno zatem zapominać o wertykulacji. Usuwanie zniszczonych, suchych pędów trawy i innych resztek organicznych z trawnika oraz rozluźnienie zagęszczonej gleby może w znacznym stopniu uchronić go przed pędrakami. Po koszeniu trzeba także dokładnie wygrabić resztki. Pozostawione źdźbła z czasem będą zasychać i tworzyć tzw. filc – dodatkową warstwę martwej materii organicznej, którą żywią się pędraki. Jednak jeśli szkodniki już pojawią się w ogrodzie, można zastosować folię zaciemniającą. Przykrywamy nią trawnik, pędrakom wydaję się, że jest noc. Wtedy wychodzą na powierzchnię, po kilku godzinach można je zebrać. Taki zabieg warto powtarzać przez kilka dni. Żeby pozbyć się pędraków, warto zaprosić do ogrodu owadożerne ptaki. Na pobliskim drzewie zawiesić budkę lęgową i zwabić je smakołykami. Dla sikorek, szpaków czy muchołówek pędraki są przysmakiem. Można także użyć gotowych preparatów do zwalczania szkodników. Sprawdzi się tu np. naturalny wyciąg z wrotyczu, który możemy przygotować sami lub kupić w sklepie ogrodniczym.

Wapno to jeden ze sposobów na trawnik bez mchu i chwastów. Zabieg wapnowania trawnika jest tani i łatwy do przeprowadzenia, a dodatkowo odżywia rośliny. Wszystko dlatego, że wapń zmienia odczyn gleby z kwaśnego na zasadowy, a takiego właśnie nie lubi mech. Wapnowanie trawnika powinno się przeprowadzać w określonym czasie – jesienią i zimą. Wapnowanie trawnika wykonuje się tylko wtedy, kiedy pH spada poniżej 5,5. Test można przeprowadzić specjalnym elektronicznym miernikiem albo papierkiem lakmusowym. Zabieg wapnowania trawnika przeprowadza się poza sezonem wzrostu. Można to zrobić jesienią, zazwyczaj z początkiem października aż do listopada. Natomiast wiosną, najlepiej rozsypać nawozy wapniowe na początku marca. Jeszcze przed wzrostem traw. Takie preparaty są bogate w azot, potas, fosfor i magnez. Składniki są niezbędne do prawidłowego wzrostu oraz rozwój traw, a dodatkowo korzystnie oddziałuje na mikroflorę glebową.

