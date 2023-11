Świąteczna ciężarówka Coca-Cola ponownie rusza w trasę! Tym razem odwiedzi 5 miast w Polsce

Wiemy, kiedy spadnie pierwszy śnieg 2023. Zima pędzi do Polski, podano konkretną datę. Musisz to zrobić bo inaczej masz przechlapane

Od prawie trzech dekad, ciężarówka Coca-Cola jest symbolem świątecznego sezonu na całym świecie. Przyciąga uwagę, tworząc niezapomniane wspomnienia i inspirując do dzielenia się radością oraz… życzliwością. Kontynuując tę tradycję, w pięciu polskich miastach, które odwiedzi w tym roku, zostaną utworzone specjalne strefy umożliwiające celebrowanie tego wyjątkowego czasu we wspólnym gronie. Ponadto, odwiedzający będą mieli możliwość zapoznania się z działaniami podejmowanymi przez system firm Coca-Cola na rzecz zrównoważonego rozwoju.

- Świąteczna trasa ciężarówki to już kultowy element przedświątecznego kalendarza, a tym samym wspólnego radowania się w oczekiwaniu na święta. W tym roku mamy nadzieję ponownie przywołać prawdziwą magię przypominając, że nawet najmniejsze akty dobroci mogą rozgrzać serca i zjednoczyć ludzi – podkreśla Weronika Lipińska, Senior Brand Manager w Coca-Cola.

Aby zagłosować na ostatnią miejscowość, w której pojawi się ciężarówka, wystarczy mieć pobraną aplikację Coca-Cola na urządzeniu mobilnym. Zwycięży miasto, które od 15.11.2023 r. do 5.12.2023 r. do godz. 23:59, uzbiera najwięcej głosów. Wpływ na wynik może mieć każdy, pod warunkiem ukończenia 13 roku życia. Jeden użytkownik może oddać maksymalnie 5 głosów. Miasto, do którego może zawitać ciężarówka Coca-Cola to: Bytom, Chorzów, Leszno, Elbląg, Białystok i Bochnia. Wyniki zostaną ogłoszone 6 grudnia na oficjalnym profilu na Facebooku Coca-Cola oraz w aplikacji Coca-Cola w sekcji „News”.

W tym roku Coca-Cola nie tylko zapewni doświadczenia związane ze wspólnym odliczaniem czasu do świąt, ale także obudzi w swoich odbiorcach wewnętrznych Świętych Mikołajów. Ta postać jest dla marki wyjątkowo ważna, ponieważ jej ikoniczny wizerunek został wykreowany właśnie przez Coca-Cola. Utożsamia ona wszystko, co jest zgodne z wartościami firmy – życzliwość, hojność i dobrą wolę.

Te składowe świątecznej magii żyją w każdym z nas, dlatego Coca-Cola stworzyła cyfrowe doświadczenie, aby dokładnie określić typ „wewnętrznego Świętego Mikołaja”, który się w nas kryje. Do quizu online w aplikacji Coca-Cola, konsumenci zostaną przekierowani po zeskanowaniu kodu QR z limitowanych opakowań napojów, na których w tym roku można znaleźć wizualizacje świątecznych bombek. Wygenerowany na podstawie odpowiedzi archetyp, taki jak „Empatyczny Mikołaj”, „Troskliwy Mikołaj”, „Hojny Mikołaj” lub „Radosny Mikołaj” można następnie udostępnić w mediach społecznościowych. Udział w quizie pozwala również wesprzeć podopiecznych Polskiego Czerwonego Krzyża – jak? To bardzo proste! Po jego zakończeniu, za pomocą jednego kliknięcia, można przekazać paczkę żywnościową dla najbardziej potrzebujących, która zostanie ufundowana przez Coca-Cola.

Dodatkowo, Coca-Cola przygotowała wyjątkową aktywacje konsumencką, w ramach której można wygrać wycieczkę do Wioski Świętego Mikołaja w Rovaniemi w oraz świąteczne gadżety. Aby wziąć udział w loterii należy ukończyć 13 lat oraz kupić produkt Coca-Cola lub Coca-Cola Zero Cukru, a następnie wpisać kod spod nakrętki w aplikacji. Akcja ruszyła 6 listopada i będzie trwać do 21 grudnia.

i Autor: Materiały prasowe Coca-Cola

