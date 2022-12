Świąteczne tradycje pachnące korzennymi przyprawami

Świąteczna choinka z prezentami

Zwyczaj ubierania choinki jest znany od XVI wieku! Zgodnie z tradycją należy dekorować drzewko 24 grudnia, gdy cała rodzina, również ta z daleka, jest już w domu. Można jednak ubrać choinkę zdecydowanie wcześniej i cieszyć się pięknymi dekoracjami prze dłuższy czas. Pod świątecznym drzewkiem nie może zabraknąć prezentów, o które zadba… No właśnie, kto? Mieszkańcy Małopolski wyczekują Aniołka, natomiast w Wielkopolsce spotkamy Gwiazdora. W pozostałych częściach Polski prezenty podrzuca Mikołaj lub Gwiazdka. A Wy na kogo czekacie?

Wspólne kolędowanie

Przy świątecznym biesiadowaniu nie może zabraknąć tradycyjnych kolęd, których słowa znamy już od najmłodszych lat. To bardzo stara tradycja. Czy wiedzieliście, że jedna z najpopularniejszych kolęd, Cicha Noc, powstała w 1818 roku w niewielkim, alpejskim miasteczku? Sam termin kolędowanie odnosi się do śpiewania bożonarodzeniowych pieśni, ale również ma związek z obrzędem ludowym, podczas którego kolędnicy odwiedzali domy. W zamian za wykonanie świątecznych utworów otrzymywali oni pieniądze lub jedzenie. Gospodarze często zapraszali kolędników do domu i wspólnego biesiadowania. Ta tradycja trwa do dziś.

Pierwsza gwiazdka na niebie

Tradycyjnie podczas wigilii czekamy na pierwszą gwiazdkę. Dzieci wiedzą, że to sygnał do odpakowania prezentów. Starsi celebrują ten moment chwilą zadumy i radości związanymi z tradycją pojawienia się na niebie Gwiazdy Betlejemskiej, zwiastującej narodziny Dzieciątka Jezus.

Północ to czas na pasterkę, czyli uroczystą mszę w nocy z 24 na 25 grudnia. Według tradycji ten obrzęd ma upamiętnić przybycie pasterzy do Betlejem, którzy chcieli złożyć hołd Jezusowi. Pasterka rozpoczyna obchody Bożego Narodzenia i nie może na niej zabraknąć szopki oraz pięknych kolęd.

Świąteczne potrawy

Bożonarodzeniowe zwyczaje pachną cynamonem i innymi korzennymi przyprawami oraz pysznymi potrawami. Sprawdźcie nasze propozycje na przygotowanie świątecznych specjałów.

Aromatyczny barszcz czerwony to niezbędny element wigilijnego menu. Możecie podawać go z uszkami lub grochem. W każdej wersji smakuje doskonale! Mak pojawia się w różnych potrawach podczas wieczerzy wigilijnej. My nie możemy oprzeć się znakomitym pierogom z makiem oraz pysznej, słodkiej kutii. Wszystkim życzymy pełnych tradycji i aromatycznych potraw Świąt Bożego Narodzenia!

Barszcz czerwony

Czas przygotowania: 90 minut

Liczba porcji: 6

Składniki:

1 kg buraków

1 opakowanie Barszczu Czerwonego Ulubione Smaki Knorr

2 marchewki

1 pietruszka

1 średni seler

1 por

1 średniej wielkości cebula

½ kwaśnego jabłka

2 łyżki majeranku

1 ząbek czosnku

1 szczypta czarnego pieprzu mielonego

1 liść laurowy

4 ziarna ziela angielskiego

2 łyżki miodu

Kawałek korzenia imbiru

Sposób przygotowania:

Umyj dokładnie warzywa oraz jabłka, następnie pokrój je w kostkę i zalej 3 litrami wody.

Dodaj przyprawy i ząbek obranego czosnku.

Gotuj barszcz około 1½ godziny, a następnie odcedź.

Klarowny barszcz zagotuj, dodaj Barszcz czerwony Knorr, cały czas mieszając. Doprowadź do wrzenia.

Dopraw barszcz do smaku miodem i imbirem.

Pierogi z makiem

Czas przygotowania: 30 minut

Liczba porcji: 4

Składniki:

1 szklanka mąki pszennej

2 łyżki miodu

3 łyżki prażonych migdałów

1 laska wanilii

1 szklanka maku

1 szklanka cukru

3 łyżki oleju

Ciepła woda

1 jajko

2 żółtka z jaj kurzych

Sposób przygotowania:

Wypłucz mak, a następnie zalej go wodą, dodaj rozciętą laskę wanilii i gotuj około 70 minut na małym ogniu.

Usuń laskę wanilii i zmiel dwukrotnie mak. Dodaj posiekane migdały i miód, a następnie starannie wymieszaj masę.

Mąkę przesiej na stolnicę. Zrób pośrodku zagłębienie, dodaj jajko, żółtka i olej.

Wlej powoli ciepłą wodę, a następnie zagniataj ciasto. Wyrabiaj, aż będzie elastyczne.

Rozwałkuj cienko ciasto i zacznij wykrawać krążki za pomocą szklanki.

Na środek każdego nakładaj porcję nadzienia, zlep starannie brzegi ciasta, formując pierogi.

W garnku zagotuj lekko osłodzoną wodę. Pierogi wrzucaj partiami na wrzątek, zamieszaj delikatnie drewnianą łyżką. Po wypłynięciu gotuj około 2 minut. Wyjmij łyżką cedzakową na półmisek. Podawaj polane stopionym masłem.

Kutia

Czas przygotowania: 60 minut

Liczba porcji: 6

Składniki:

200 g pszenicy

300 g maku

200 g miodu

100 g rodzynek

10 suszonych śliwek lub moreli

100 g migdałów

100 g orzechów włoskich

Sok z połowy cytryny

1 laska wanilii lub 1 opakowanie cukru waniliowego

2 łyżki płatków migdałów

2 łyżki kandyzowanej skórki pomarańczy lub cytryny

10 g suszonych fig

Sposób przygotowania:

Wypłucz pszenicę i pozostaw na noc w wodzie. Następnego dnia ugotuj ją do miękkości, odsącz i ostudź.

Opłucz mak, zalej wrzątkiem i odstaw na 2-3 h. Gdy napęcznieje, odcedź i dwukrotnie zmiel go w maszynce.

Posiekaj orzechy oraz bakalie. Podgrzej miód i wymieszaj go z makiem.

Połącz wszystkie składniki, dopraw sokiem z cytryny i miąższem ze środka wanilii (lub cukrem wanilinowym). Odstaw do lodówki na 30-40 minut.

Upraż płatki migdałowe na suchej patelni. Kutię podawaj posypaną uprażonymi płatkami i udekorowaną cząstkami pomarańczy, fig lub jabłka.

i Autor: Materiały prasowe Knorr