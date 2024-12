Święta bez marnowania żywności. Jak przechowywać i wykorzystać świąteczne smakołyki?

Dodaj dwie łyżeczki do wody i umyj szybę kominkową. Prosty sposób na to, jak wyczyścić szybę z sadzy

Święta i sylwester są momentem, kiedy stoły uginają się pod ciężarem pysznych dań. Zdarza się jednak, że nadmiar przygotowanych potraw i produktów przysparza problemów, gdy nie mamy pomysłu, co z nimi zrobić po zakończeniu uroczystości. Warto poznać proste sposoby, dzięki którym można przedłużyć świeżość jedzenia, zapobiec jego wyrzucaniu i jednocześnie zadbać o domowy budżet. Kluczem do sukcesu są dobrze zaplanowane zakupy, umiejętne wykorzystanie resztek i odpowiednie przechowywanie. Najlepszymi poradami, jak ograniczyć marnowanie żywności i zachować jej świeżość na dłużej, dzieli się Natalia Dziok, dietetyczka i ekspertka marki FoodSaver, produkującej systemy do przechowywania próżniowego.

Zacznij od planowania

Pierwszym krokiem w ograniczeniu marnowania jedzenia jest planowanie. Przedświąteczne zakupy często odbywają się w pośpiechu i pod wpływem impulsu, co skutkuje nadmiarem produktów, które potem zalegają w lodówkach. Dobrze z wyprzedzeniem ustalić, jakie potrawy będą serwowane i na tej podstawie przygotować listę zakupów, uwzględniając liczbę gości. Dokładne sprawdzenie zapasów w domu pozwoli uniknąć kupowania produktów, które już mamy. Wybierając składniki, zwróć uwagę na daty przydatności do spożycia i wybieraj te o dłuższym terminie ważności.

Przechowuj z głową

Lodówka to najpopularniejszy sposób przechowywania żywności, a przestrzeganie kilku prostych zasad pozwala przedłużyć świeżość jedzenia i uniknąć jego psucia. Wędliny i sery dobrze jest umieszczać w chłodniejszej części lodówki, w papierze pergaminowym, foli aluminiowej lub specjalnych woreczkach, Zapewnia to cyrkulację powietrza i chroni przed ich wysychaniem. Sałatki z majonezem czy śmietaną najlepiej trzymać w zamkniętych pojemnikach i spożywać w ciągu dwóch-trzech dni. Ciasta, takie jak serniki czy makowce, bezpiecznie przechowuje się w szczelnych pojemnikach, aby nie chłonęły zapachów innych produktów. Pokrojenie ich na kawałki i zamrożenie to kolejny sposób, dzięki któremu można cieszyć się nimi jeszcze dwa tygodnie po świętach.

Do mrożenia świetnie nadają się też inne potrawy jak chociażby pierogi, uszka, bigos czy pieczone mięsa, które warto podzielić na porcję i umieścić w woreczkach strunowych. Niestety mrożenie ma swoje ograniczenia – kontakt z powietrzem może prowadzić do oparzeliny mrozowej, pogarszającej jakość i smak dań. Skutecznym rozwiązaniem tego problemu jest zastosowanie systemów do pakowania próżniowego.

Wypróbuj pakowanie próżniowe

Metoda przechowywania próżniowego jest wyjątkowo uniwersalna i można ją stosować zarówno w lodówce, jak i zamrażarce. Tak zapakowane wędliny i sery w lodówce pozostają świeże nawet przez dwa tygodnie, a sałatki zyskują kilka dodatkowych dni, nie tracąc swojego smaku i jakości. Pierogi można natomiast przechowywać w zamrażarce nawet przez rok, a ryby, takie jak łosoś czy dorsz, utrzymają świeżość do sześciu miesięcy.

– Pakowanie próżniowe polega na usunięciu powietrza z opakowania, co hamuje rozwój bakterii i pleśni oraz spowalnia proces utleniania. Dzięki temu dochodzi do dużo mniejszych strat witaminy C, kwasów omega-3 i innych antyoksydantów. Oprócz tego, zapobiegając wysychaniu produktów, pomagamy utrzymać wyższy poziom składników rozpuszczalnych w wodzie jak np. witamin z grupy B. Pozwala to na przechowywanie produktów bez utraty smaku i wartości odżywczych nawet do pięciu razy dłużej niż w przypadku klasycznych metod – tłumaczy Natalia Dziok, dietetyczka i ekspertka marki FoodSaver. – Ta metoda sprawdza się także przy przechowywaniu produktów płynnych, takich jak zupy czy sosy. Specjalne zgrzewarki do płynów umożliwiają bezpieczne zamykanie ich w woreczkach lub pojemnikach, co chroni przed rozlewaniem i pozwala na przechowywanie ich z zachowaniem pełni smaku i aromatu – dodaje ekspertka.

Nadaj resztkom drugie życie

Resztki jedzenia, których niezagospodarowanie jest najczęstszym powodem wyrzucania żywności w okresie świąt – nie muszą kończyć w koszu1. Warto wykorzystać je do stworzenia nowych, smacznych potraw! Pieczone mięso możesz pokroić na cienkie plastry i ułożyć na świeżym pieczywie z dodatkiem ulubionych warzyw i sosu, tworząc apetyczne kanapki. Czerstwe pieczywo świetnie nadaje się do przygotowania chrupiących grzanek do zupy lub sałatki – wystarczy pokroić je na małe kawałki, skropić oliwą, posypać ulubionymi ziołami i zapiec w piekarniku. Z kolei warzywa pozostałe po gotowaniu bulionu zmiksuj na aksamitny krem, który wzbogacisz dodatkiem śmietanki lub prażonych pestek. Można również upiec z nich aromatyczny wege-pasztet, dodając soczewicę lub ciecierzycę. Nadmiar suszonych owoców (mogą być z kompotu!), takich jak śliwki czy jabłka, dodaj do porannej owsianki, tworząc pyszne i zdrowe śniadanie.

Jeśli mimo wszystko po świętach pozostanie zbyt dużo jedzenia, warto podzielić się nim z innymi. W wielu miastach działają jadłodzielnie i organizacje, które przyjmują nadwyżki żywności, pomagając tym, którzy najbardziej tego potrzebują.

Święta to czas radości i obfitości, ale warto pamiętać o rozsądnym gospodarowaniu żywnością. Dzięki świadomemu planowaniu, nowoczesnym metodom przechowywania oraz kreatywnemu podejściu do resztek, możesz zadbać o domowy budżet, ograniczyć marnowanie jedzenia i cieszyć się smakiem świąt jeszcze długo po ich zakończeniu.