Święta w twoim ulubionym stylu – odkryj nowe kolekcje IKEA

Różnorodne świąteczne style

Tegoroczne zimowe kolekcje IKEA pomogą stworzyć nastrój, który wykreuje własną opowieść o świętach. Dla jednych magia kryje się w odważnych barwach i zabawie formą, dla innych w powrocie do wzorów, które pamiętają z dzieciństwa. Są też tacy, którzy najbardziej cenią światło - miękkie, ciepłe i proste w wyrazie. Właśnie dlatego zimowe kolekcje VINTERFINT, STRÅLA oraz seria VINTERSAGA zostały zaprojektowane tak, by każdy mógł świętować na swój sposób, niezależnie od tego, jaki styl preferuje – tradycyjny, nowoczesny, stonowany czy bardziej dekoracyjny.

W tym roku IKEA zaprasza do odkrycia białych świąt, które zachwycają prostotą i spokojem, kolorowych - tętniących energią i radością, oraz zabawnych, wnoszących lekkość i humor do codziennych rytuałów. Każdy z nich można dowolnie łączyć i mieszać, tworząc swoją własną niepowtarzalną, pełną ciepła atmosferę.

Światło, które otula dom

Tęsknimy za śniegiem, który pomaga w pełni poczuć zimową magię. Ostatnie zimy niestety nie rozpieszczają nas pod tym względem. Wystarczy jednak kilka subtelnych akcentów z kolekcji VINTERFINT i miękkie światło STRÅLA, by w domu zapanował nastrój ciszy i blasku. Jasne dekoracje - świecznik VINTERFINT, taca VINTERFINT czy lampa STRÅLA - akcenty ze szkła i w odcieniach bieli tworzą spójną, wyważoną kompozycję. Proste formy nadają wnętrzu elegancję, a blask świec podkreśla jego spokój. To święta, w których liczy się równowaga - między światłem i cieniem, między codziennością i odświętnością.

Tradycja w nowym rytmie

Kolorowe Święta to wnętrza pełne życia z tkaninami w kratę, czerwienią, zielenią i błękitem, które nadają przestrzeni radosny rytm. To tu tradycja spotyka się z nowoczesnością. W projektach Eveliny Kroon, wzory i kolory opowiadają świąteczną historię o cieple i energii. Tekstylia i dodatki jak poduszka cukierek VINTERFINT, papier do pakowania VINTERFINT, ozdoby choinkowe VINTERFINT wprowadzają przytulność, a porcelanowe naczynia, takie jak talerz VINTERFINT tworzą tło do wspólnych chwil przy stole.

„Lubię bawić się wzorem i skalą, żeby tradycja nabrała nowej dynamiki i radości. Święta mogą być kolorowe, ale wciąż harmonijne” – mówi Evelina Kroon, projektantka współpracująca z IKEA.

Świąteczne rytuały – od choinki po stół

Choinka, zapach ciasta, blask świec i rozmowy przy stole tworzą wyjątkową atmosferę, która co roku powraca w nowej odsłonie. Każdy detal wspiera tworzenie własnych rytuałów - od pierwszych dekoracji po wspólne przygotowania. Drzewko można rozświetlić łańcuchem LED STRÅLA i ozdobić bombkami, papierowymi cukierkami oraz wstążkami, podkreślając charakter wnętrza i wprowadzając odrobinę świątecznego ciepła.

Nie tylko klasyczne drzewko może stać się centrum świątecznej dekoracji. Sosnowa dekoracja ścienna VINTERFINT stanowi alternatywę dla tradycyjnej choinki – idealną dla osób o ograniczonym metrażu. Elastyczną konstrukcję można łatwo rozciągnąć w poziomie do pożądanej szerokości i ozdobić według własnego pomysłu, a po świętach złożyć i wygodnie przechować. Na 24 haczykach można zawiesić także drobne prezenty lub karteczki, tworząc osobisty kalendarz adwentowy i codzienny powód do uśmiechu.

Wśród dekoracji nie brakuje też elementów, które wnoszą uśmiech i sentyment. Pojemnik z pokrywką VINTERFINT w kształcie Świętego Mikołaja skrywa pod czapką drobne przysmaki i szybko staje się ulubieńcem domowników. Gdy już wszystko zostanie zjedzone, Mikołaj z radością przechodzi w rolę ozdoby stołu, półki lub okna. Obok niego pojawiają się koziołki VINTERFINT, inspirowane tradycyjnym szwedzkim rzemiosłem.

Skandynawskie akcenty

Świąteczne zwyczaje w krajach północy łączą prostotę z symboliką, w której każdy element ma swoją historię. Dla przykładu - Nisse i Tomte - to mali opiekunowie domowego ogniska, którzy od pokoleń przynoszą szczęście.

W Szwecji już w pierwszą niedzielę adwentu w oknach pojawiają się lampiony i gwiazdy, które rozświetlają długie zimowe wieczory i tworzą ciepły nastrój mimo chłodu za oknem. Oświetlenie - od lampek po dekoracyjne girlandy - można wykorzystać na wiele sposobów: w oknach, na półkach, stołach, tarasach czy komodach, wszędzie tam, gdzie jest miejsce na odrobinę blasku.

Na stołach pojawiają się klasyczne smaki: grzany napój owocowy, pierniczki i czekoladowe przysmaki. To właśnie w tej prostocie i symbolice od lat inspirację czerpie IKEA, tworząc kolekcje, które łączą tradycję z nowoczesnością.

Małe rzeczy, wielkie znaczenie

Kolekcje VINTERFINT, STRÅLA i VINTERSAGA to pochwała codziennych rytuałów i rodzinnych spotkań. Każdy produkt - od świecznika po filiżankę - został zaprojektowany tak, by tworzyć przestrzeń pełną spokoju i czułości. Bo święta w IKEA to nie tylko dekoracje - to wspólne chwile, które zamieniają dom w najpiękniejszy prezent.

