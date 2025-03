Symboliczne miejsce z „Gry o Tron” otwarte dla turystów. Barokowa perła będzie dostępna dla publiczności tylko przez jeden dzień

W głębokim PRL-u moja babcia w ten sposób rozprawiała się z molami spożywczymi. Brała rondel i podgrzewała w nim to. Mole spożywcze wynosiły się z kuchni niczym znikające mięso na kartki

Uwielbiana przez Polaków Malta, kusi kolejną atrakcją. Ci, którzy zaplanowali swój urlop na wyspie w pierwszy weekend kwietnia 2025, będą mieli okazję zwiedzić Fort Monel. Twierdza uznawana za arcydzieło barokowej architektury wojennej rzadko otwiera swoje bramy dla publiczności.

Fort Manoel na Malcie. Historia

Fort Manoel od wieków góruje nad portem Marsamxett na wyspie Manoel, znajduje się w pobliżu miasta Gżira. To miejsce, które łączy w sobie historię, sztukę i współczesną atrakcję turystyczną, przyciągając jednakowo miłośników historii, seriali oraz entuzjastów pięknych widoków. Fort Manoel został zbudowany w latach 1723–1733 przez Zakon Maltański, podczas rządów Wielkiego Mistrza António Manoela de Vilhena, od którego imienia pochodzi nazwa fortu. Twierdza miała strategiczne zadanie – chronić port Marsamxett i kotwicowisko Sliema Creek przed potencjalnymi atakami. W 1800 roku przejęli ją Brytyjczycy i używali jako bazy wojskowej aż do 1964 roku. Fort mocno ucierpiał podczas II wojny światowej, jednak po renowacji odzyskał dawną świetność. Dziś Fort Manoel jest uznawany za arcydzieło barokowej architektury wojennej oraz jeden z najważniejszych zabytków Malty. Przyciąga tłumy turystów z całego świata. Wędrując po murach twierdzy, można podziwiać imponujące bastiony, takie jak St. Helen, St. Anthony, St. John i Notre Dame, które tworzą charakterystyczny kształt gwiazdy. Na szczególną uwagę zasługują: plac defiladowy oraz arkady, które kiedyś pomieściły aż 500 żołnierzy. W centrum fortecy znajduje się kaplica poświęcona św. Antoniemu z Padwy – prawdziwa perła w tym architektonicznym zespole. Według legend fort bywa nawiedzany przez Czarnego Rycerza. Zjawa przypominającego Wielkiego Mistrza de Vilhenę miała pojawiać się w pobliżu kaplicy św. Antoniego, po tym, jak ta została zbombardowana w czasie II wojny światowej. Robotnicy usuwający gruz twierdzili, że Czarny Rycerz „nadzorował” ich pracę. Gdy odrestaurowano kryptę pod katedrą i pochowano szczątki rycerzy, zjawa zniknęła. Pojawiła się kolejny raz w 1980 roku, gdy krypta została ponownie zdewastowana.

Symboliczne miejsce z „Gry o Tron” otwarte dla turystów. Barokowa perła będzie dostępna dla publiczności tylko przez jeden dzień

Fort Manoel zyskał dodatkową popularność dzięki serialowi „Gra o Tron". To właśnie tutaj nakręcono jedną z najbardziej dramatycznych scen pierwszego sezonu. Twierdza została przedstawiona jako Wielki Sept Baelora, miejsce egzekucji Neda Starka. To sprawiło, że fort stał się obowiązkowym punktem na mapie miejsc do odwiedzania przez fanów serialu. 6 kwietnia b.r. zarówno fani „Gry o Tron”, jak i pozostali turyści będą mieli niezwykłą okazję, aby zwiedzić fort. Ostatnia taka możliwość miała miejsce w maju 2024 roku. Fort Manoel będzie można oglądać w pierwszą niedzielę kwietnia godzinach 9-17. Wstęp jest bezpłatny.

