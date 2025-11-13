Szalone obniżki na AliExpress

Powszechnie uważa się, że Dzień Singla, który wypada 11 listopada, zaczął być celebrowany na Uniwersytecie Nankińskim (Chiny) w 1993 r. Czterech studentów celebrowało tam swój stan kawalerski. Święto stopniowo rozprzestrzeniło się po kampusie i innych uniwersytetach, a dzięki mediom społecznościowym stało się popularne na szerszą skalę. Dlaczego 11 listopada? Dzień Singla nazywany jest także Dniem Podwójnej Jedenastki. Chodzi o podobieństwo arabskich jedynek do czterech gładkich pałek, które w Chinach symbolizują osoby stanu wolnego.

Okazje nie tylko dla singli

Największa coroczna wyprzedaż na AliExpress inspirowana jest właśnie Dniem Singla. Promocja potrwa do 19 listopada. Rabaty wynoszą nawet 80 proc. i obejmują mnóstwo produktów z bardzo różnych kategorii - od elektroniki i gadżetów, przez ubrania, po akcesoria domowe. Jeśli masz kody rabatowe, możesz je wykorzystać, a ceny staną się jeszcze korzystniejsze.

Okazje cenowe już się pojawiły, ale to nie jest ostatnie słowo sklepów internetowych sprzedających swoje produkty na platformie AliExpress. Dlatego, jeśli jesteś zainteresowany wcześniej przygotuj sobie koszyk zakupowy i śledź pojawiające się okazje. Spiesz się, bo chętnych jest wielu!

Wysoka jakość i świetne opinie

A co na liście superokazji i hitów sprzedażowych? Pokazujemy kilka propozycji bardzo popularnych wśród kupujących odkurzaczy i robotów sprzątających, które są doskonałej jakości, mają pozytywne opinie, a teraz także świetne ceny. To produkty idealne dla rodzin z dziećmi i zwierzętami.