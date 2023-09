Szkoła last minute. Jak taniej skompletować wyprawkę szkolną?

Pierwszy dzień szkoły zawsze budzi emocje. Dla uczniów to wyczekiwany moment związany z rozpoczęciem nowego etapu lub ponownym spotkaniem z kolegami i przyjaciółmi po wakacjach. Także same zakupy w ramach przygotowań do pierwszego dzwonka są często ekscytującą przygodą – a jak wynika z badania Empiku bierze w nich udział aż 77% dzieci. Wybierają nowy plecak w najmodniejszym wzorze, piórnik z ulubionymi bohaterami lub postaciami z bajek, zeszyty z oryginalnymi grafikami czy farby i kredki do tworzenia kreatywnych prac plastycznych. Empik co roku uważnie obserwuje trendy i dostosowuje do nich swoje kolekcje, a wzory, które wprowadza do sprzedaży, konsultuje wcześniej z samymi zainteresowanymi – czyli uczniami. Dzięki temu oferta pełna jest akcesoriów szkolnych, które trafnie wpisują się w zainteresowania i gusty dzieci. Poprzez wybór konkretnych produktów, mogą wyrazić siebie, swój styl i charakter.

Wymarzona wyprawka na każdą kieszeń

Badanie SW Research na zlecenie Empiku pokazuje, że połowa rodziców wyda na wyprawkę dla jednego ucznia do 500 zł. Co trzeci respondent przeznaczy na ten cel między 501 zł a 700 zł, a ponad 20% liczy się z kosztem przekraczającym 700 zł. Tylko 13% deklaruje, że wyda nie więcej niż 300 zł. Jako główne przyczyny wyższych wydatków niż przed rokiem rodzice wskazują ogólny wzrost cen (88%) oraz większe potrzeby dziecka (52%). Kompletując wyprawkę szkolną, z jednej strony wybierają produkty, które spodobają się dzieciom, a z drugiej strony szukają okazji do tego, by zaoszczędzić. Tym bardziej, że listy zakupów są kompleksowe – to nie tylko zeszyty, plecaki, artykuły plastyczne czy piśmiennicze oraz podręczniki. W ramach przygotowań do pierwszego dzwonka trzeba również zadbać o odpowiednie ubrania i obuwie (chociażby na wf), elementy wyposażenia pokoju ucznia, sprzęt elektroniczny pomocny w nauce czy zabawki lub książki edukacyjne. Wybierając konkretne miejsce zakupów rodzice biorą więc pod uwagę – obok bogatej i zróżnicowanej oferty – głównie promocje (50% wskazań) i atrakcyjne, niskie ceny (47%).

Superpromocje na pierwszy dzwonek

Wsłuchując się w głosy i obawy konsumentów dot. kosztów wyprawki, Empik prowadzi tegoroczny sezon Back to School pod hasłem „Taniej niż myślisz” i oferuje szeroki wybór jakościowych produktów w modnych wzorach na każdą kieszeń. Dzięki atrakcyjnym promocjom i okazjom cenowym można oszczędzić na zakupach jeszcze więcej i skompletować podstawową wyprawkę szkolną nawet do 100 zł. Akcje obowiązują zarówno stacjonarnie, jak i na Empik.com. W ramach akcji 3+1, przy zakupie czterech produktów szkolnych i kreatywnych, najtańszy z nich klienci otrzymują gratis, obowiązują również superceny na wybrane artykuły do szkoły. Dodatkowo w salonach można skorzystać z promocji 3 za 2 na wybrane książki edukacyjne. Dla tych, którzy zdecydują się na zakupy online, czekają takie okazje jak: plecaki, piórniki oraz artykuły szkolne w okazyjnych cenach, wybrane meble do pokoju ucznia z rabatem do 15%, a także podręczniki w atrakcyjnych cenach z bezpłatną dostawą do salonów. Dzięki szerokiej ofercie Empik.com rodzice mogą znaleźć wszystkie artykuły z listy zakupów w jednym miejscu, wybierając produkty, które spodobają się ich dzieciom i nie przekraczając przy tym założonego budżetu.

