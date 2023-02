Ta 11-latka ma wyższe IQ niż Einstein. Jej największe marzenie zaskakuje! Adhara cierpi na autyzm

"The Multiverse Awaits – Coca-Cola and Marvel”

Adhara cierpi na autyzm

Adhara Pérez Sánchez już jako malutkie dziecko zachowywała się inaczej niż jej rówieśnicy. Jej mama, Nallely Sánchez zaniepokojona zachowaniem córki, a zwłaszcza problemami z komunikacją i nawiązywaniem kontaktów z innymi, postanowiła poszukać pomocy u psychologa. Wtedy lekarze zdiagnozowali u Adhary autyzm. - Bawiła się klockami, ustawiając je wszystkie w rzędach. Jedząc w swoim foteliku do karmienia, zawsze się kołysała. To mogło trwać godzinami - wspomina mama 11-latki. Niestety problemy w szkole Adhary narastały. Dziewczynka była gnębiona przez rówieśników, a nauczyciele skarżyli, że zasypia na zajęciach i kompletnie nie jest nimi zainteresowana. Wtedy kobieta postanowiła zapisać Adharę na zajęcia do Centro de Atención al Talento. Tam wykonano dziewczynce test na inteligencję. Jego wyniki zaskoczyły wszystkich.

Dziewczynka ma wyższe IQ niż Einstein

Okazało się, że Adhara Pérez Sánchez ma IQ 162. To więcej o dwa punkty od wyniku Alberta Einsteina i Stephena Hawkinga. Mieszkająca w Meksyku dziewczynka w wieku 5 lat skończyła szkołę podstawową, rok później gimnazjum, a w wieku 8 lat - liceum. 11-latka obecnie studiuje inżynierię przemysłową na Uniwersytecie w Mexico City, jednak jej największym marzeniem jest studiowanie astrofizyki na Uniwersytecie w Arizonie (USA). W przyszłości chce zostać astronautą i skolonizować Marsa. Dziewczynka napisała już książkę i pracuje nad inteligentną bransoletką, która ma pomóc rodzicom zrozumieć, jakie emocje odczuwają ich autystyczne dzieci. 11-latka znalazła się także wśród 100 najbardziej wpływowych kobiet magazynu Forbes.