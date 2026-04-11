Ta przyprawa sprawi, że Twoja hodowla ogórków stanie się profesjonalna. Zalej 2 łyżeczki ciepłą wodą i podlewaj sadzonki ogórków. Wzmocnisz korzenie i pędy, na których pojawią się ogóreczki

Sadzenie ogórków z rozsady pozwala na kontrolę wzrostu i ochronę przed zmiennymi temperaturami.

Optymalny czas wysiewu to połowa kwietnia do połowy maja, z przesadzeniem do gruntu po 15 maja.

Domowy nawóz z kurkumy i sody oczyszczonej wzmocni sadzonki, zapewniając obfite plony.

Odkryj, jak prawidłowo przygotować siewki i co zrobić, by ogórki owocowały jak szalone!

Dlaczego warto sadzić ogórki do rozsady?

Przygotowanie własnych siewek ogórków pozwala mieć większą kontrolę nad całym procesem wzrostu. Dzięki temu w pełni kontrolujesz sadzonki już od pierwszych listków. Ogórki, w przeciwieństwie do pomidorów, są bardziej wrażliwe na zmienne temperatury i potrzebują stałego ciepła. Sadzi się je nieco później niż pomidory. Ogrodnicy wskazują, że optymalny czas wysiewu ogórków do rozsady to połowa kwietnia aż do połowy maja. Zaleca się sadzenie ogórków na około 4 tygodnie przed posadzeniem ich do gruntu. W Polsce sadzonki do gruntu przenosi się po 15 maja, gdy minie zimna zośka.

Najważniejszą czynnością podczas wysiewu ogórków jest przygotowanie doniczek. Najlepiej sprawdzą się doniczki torfowe, do których należy nasypać żyzną i próchniczą ziemię. Do każdej doniczki włóż 2-3 nasiona na głębokość około 2 centymetrów. Następnie delikatnie zraszaj ziemię wodą. Uważaj jednak, by nie wypłukać nasion. Siewki ogórków lubią ciepło i powinny stać w dobrze nasłonecznionym stanowisku z temperaturą na poziomie około 20 stopni Celsjusza. Gdy ogórki zaczną kiełkować usuń słabsze siewki i zacznij nawożenie. Na około tydzień przed wysadzeniem sadzonek do gruntu rozpocznij ich hartowanie. Wystawiaj je na balkon, aby sadzonki uodporniły się na zmienne warunki atmosferyczne.

Wymieszaj popularną przyprawę z wodą i tym proszkiem. Ten domowy nawóz sprawi, że w sezonie ogórki będą owocować jak szalone

Gdy siewki zaczynają wypuszczać pierwsze listków możesz zacząć je nawozić. Stosowanie nawozów na tak wczesnym etapie wzrastania wzmacnia korzenie i pędy. Dzięki temu sadzonki ogórków stają się silniejsze i bardziej odporne na działanie chorób oraz szkodników. Wpływa to na owocowanie przez cały sezon. Najczęściej polecanym nawozem do sadzonek ogórków jest mleko. Okazuje się jednak, że inny nawóz działa równie skutecznie. Mowa o mieszance wody, kurkumy oraz sody oczyszczonej.

Do dużego słoika wsyp 1 łyżeczką kurkumy oraz 1 łyżeczkę sody oczyszczonej. Całość zalej 500 mililitrami cieplej wody i odstaw na około 2 tygodnie. Po tym czasie dodaj 3 litry wody i gotowe. Tak przygotowaną mieszanką podlewaj sadzonki ogórków raz na dwa tygodnie. Soda oczyszczona wzmocni odporność siewek i zniweluje rozwój grzybów. Kurkuma wzmocni układ korzeniowy, a także uchroni przed wieloma chorobami, w tym przed mączniakiem rzekomym. Nawóz z kurkumy oraz sody oczyszczonej sprawi, że sadzonki ogórków będą silniejsze i gotowe na owocowanie w sezonie.

Czym jest mączniak rzekomy ogórków?

Mączniak rzekomy ogórka (Pseudoperonospora cubensis) to jedna z najgroźniejszych chorób, która może zdziesiątkować uprawy tych warzyw. Rozwija się szczególnie szybko w warunkach wysokiej wilgotności powietrza i umiarkowanych temperatur, co czyni ją częstym problemem w naszych ogrodach, zwłaszcza po obfitych deszczach lub w nieodpowiednio wentylowanych szklarniach. Rozpoznanie mączniaka rzekomego w ogórkach jest kluczowe dla szybkiego podjęcia działań. Początkowo na górnej stronie liści pojawiają się żółtawe, kanciaste plamy, które szybko powiększają się i ciemnieją. Od spodu liścia, w miejscach odpowiadających plamom, można zaobserwować szarofioletowy, mączysty nalot – to właśnie zarodniki patogenu. Nieleczona choroba prowadzi do zasychania i zamierania liści, co skutkuje zahamowaniem wzrostu roślin i znacznym spadkiem plonów.

Quiz: Owoc czy warzywo? Rozwiąż szybki test i sprawdź, czy wiesz, co jesz Pytanie 1 z 10 Na początek prosta sprawa. Banan to: owoc warzywo Następne pytanie