Ta roślina "wyciśnie" pieniądze z Twojego portfela. Nazywana jest kwiatem biedy. Trzymając ją na parapecie narażasz się na nieszczęście

Ten kwiat zwiastuje biedę. Wysysa bogactwo z domostwa

Niektóre gatunki roślin uważane są za bardziej pechowe od innych. Ich ma źle wpływa na otoczenie i domowników. Hodowane w domu mogą odcisnąć negatywne piętno na wszystkich osobach mieszkających pod jednym dachem. Czasem jest, że im bujniejszy i piękniejszy kwiat tym gorzej. Tak jest między innymi w przypadku rośliny hoja. To przepiękny okaz, który obfituje w małe kwiatki w kształcie gwiazdek. Hoja przyciąga również swoim zapachem. Wydzielana przez nią woń przypomina goździki lub landrynki. Jest łatwa w pielęgnacji i może być hodowana nawet przez osoby początkujące. Niech Cię jednak to nie zwiedzie, hoja nazywana się "rośliną biedy" i według wielu wierzeń wysysa pieniądze z domowników. To jeden z najbardziej pechowych gatunków roślin. Im piękniejsze kwiaty ma hoja, tym domostwo staje się biedniejsze. Hoja może zwiastować również nieszczęścia, przyciągać do domu złe moce i ściągać na domowników pecha. Warto również wiedzieć, że trzymanie hoji w domu może nie tylko negatywnie wpłynąć na energię i finanse, ale także realnie zaszkodzić domownikom. Hoja jest bowiem trującą dla zwierząt. Znajduje się w niej toksyczny, mleczny sok, który bywa niebezpieczny. Może on także podrażniać skórę, dlatego wszelkie zabiegi pielęgnacyjne wokół tej rośliny należy wykonywać w rękawiczkach.

Zobacz także: Roślina, która przynosi szczęście i chroni dom. Posadź w ogrodzie lub na balkonie, a przyciągniesz dobrobyt

Sonda Wierzysz w magiczną moc roślin? Nie, to bzdura Jeśli magią są lecznicze właściwości, to tak Tak