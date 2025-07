Nałóż na żółte plamy na desce sedesowej, a wybieli je w 20 minut. Deska będzie czysta jak ze sklepu

Tak wybielisz żółte plamy na desce sedesowej od spodu

Żółte plamy na spodzie deski sedesowej pojawiają się wskutek osadzania się na niej kamienia. Bywa też, że powstają, ponieważ nie dbaliśmy w odpowiedni sposób o jej czystość i deska odbarwia się od moczu. I niestety prawda jest taka, że nawet jeśli toaleta jest wyczyszczona detergentem, to żółte plamy na desce sedesowej sprawiają, że i tak wygląda na brudną. W sytuacji, gdy zauważysz, że na twojej desce w toalecie pojawiły się żółte plamy, to koniecznie usuń je domową pastą, którą przygotujesz z dwóch składników. Nałóż ją na żółte plamy na desce sedesowej i wyszoruj. Domowa mieszanka działa niczym wybielacz. Usunie przebarwiania i zabrudzenia, a deska sedesowa znów będzie śnieżnobiała.

Domowa pasta do czyszczenia deski sedesowej wybieli żółte plamy

Przygotowanie domowej pasty do czyszczenia deski sedesowej jest banalnie proste. Wystarczy mieć dwa składniki: sok z cytryny i sodę oczyszczoną. Do miseczki wsyp pół opakowania sody oczyszczonej i dodaj 1 łyżeczkę soku wyciśniętego z cytryny - tak, aby powstała gęsta pasta. Za pomocą magicznej gąbki nałóż powstałą papkę na brudną deskę sedesową i dokładnie ją wyczyść. Żółte plamy znikną w dosłownie kilka minut.

Ten przycisk w desce pomoże ją dokładniej wyczyścić

Niewiele osób wie o istnieniu przycisku w desce sedesowej. Służy on do szybkiego zdemontowania deski, dzięki czemu można szybko i bardzo dokładnie wyczyścić obrzeża muszli klozetowej. Co więcej, zdemontowaną deskę sedesową można bardzo starannie wymyć płynem lub octem pod bieżącą wodą. Przyciski znajdują się na spodzie deski tuż przy jej metalowym mocowaniu. Wystarczy je nacisnąć i zamknąć muszlę. Wówczas bez problemu można zdjąć deskę. Pamiętaj jednak, aby nie szarpać pokrywy, aby jej nie uszkodzić. Nie każda deska bowiem jest wyposażona w taką funkcję.