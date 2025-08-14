Ekspedientka z Castoramiy powiedziała mi, że tak czyszczą kuchenki na wystawie. Kilka kropel tego do płynu do naczyń zaskoczy nawet wyborną gospodynię! Usuwa zaschnięte plamy z kuchenki

Dosyp to do płynu do naczyń, a wyczyścisz kuchenkę w kilka minut

Powiedzmy to sobie otwarcie: gotowanie nie należy do najczystszych czynności. Choćbyś, mocno się starał, to zawsze się coś pobrudzi. Podczas gotowania na kuchence pojawia się bardzo dużo zabrudzeń. Pryskający sos, tłuszcz, a także wszystko to, co spadnie z garnka bądź łyżki. Sprawy nie ułatwia fakt, że kuchenki nie można wytrzeć od razu po gotowaniu. Zarówno kuchenka gazowa, jak i indukcyjna mocno się nagrzewają i należy zaczekać aż będą zimne. To powoduje z kolei, że zabrudzenia zasychają o o wiele trudniej jest je usunąć.

Każdy, kto choć raz próbował usunąć zaschnięte, tłuste plamy lub przypalony sos wie, że nie jest to łatwe zadane. Klasyczne płyny do czyszczenia albo rozmazują zabrudzenia, albo są na nie za słabe. W takim przypadku warto sięgnąć po domowe sposoby. Znajoma ekspedientka z Castoramy zdradziła mi swój sposób. Sięga po niego nawet w pracy, gdy szybko trzeba wyczyścić urządzenia na wystawie. Okazuje się, że w przypadku świeżych zabrudzeń świetnie poradzi sobie zwykła sól kuchenna. Wystarczy dodać 1 łyżeczkę soli do płynu do naczyń i dokładnie przetrzeć kuchenkę. Sól rewelacyjnie rozpuszcza tłuste i zaschnięte plamy. Jeżeli zmagasz się z większymi zabrudzeniami to możesz posypać je solą, odczekać 30 minut, a następnie całość dokładnie umyć.

Domowe sposoby na czyszczenie kuchenki

Jeżeli sposób z solą okazał się niewystarczający, to możesz sięgnąć po większe działa. W takim przypadku do gry wkracza niezastąpiony ocet. Jego kwasowa formuła świetnie rozpuszcza tłuste zabrudzenia. Wystarczy, że namoczysz w occie ręczniki papierowe, a następnie przyłożysz do zabrudzeń. Ręczniki pozostaw na kuchence na 30 minut, a po tym czasie przemyj kuchenkę wodą z płynem do naczyń. Ocet to prawdziwy game changer w sprzątaniu kuchni.

