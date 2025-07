Taką cebulę wyrzuć od razu do kosza. Jest toksyczna dla człowieka

Cebula jest jednym z najpopularniejszych przysmaków w polskiej kuchni. Chętnie przyrządzamy ją na przeróżne sposoby i dodajemy do wielu dań. Nic dziwnego - świetnie wyostrza smak dań. Jednak nie każda cebula nadaje się do spożycia, z czego zdaje sobie sprawę niewiele osób. Istnieją pewne cechy tego warzywa, które wskazują na jego toksyczność i mogą poważnie zaszkodzić naszemu zdrowiu. Taką cebulę zdecydowanie należy od razu wyrzucić do kosza. Przede wszystkim przeanalizuj wygląd swojej cebuli. Jeśli widzisz na niej oznaki pleśni lub gnicia to z pewnością nie nadaje się ona do jedzenia. Biały lub zielony nalot na cebuli to nic innego jak pleśń. Ta z kolei wytwarza groźne dla zdrowia człowieka mykotoksyny, dlatego nawet odkrojenie spleśniałej części warzywa nic nie daje.

Cechy cebuli, która nie nadaje się do spożycia

Inną cechą cebuli wskazującą na to, że nie nadaje się ona do spożycia jest jej gnicie. Jest to najbardziej oczywisty znak. Jeśli cebula jest miękka, gąbczasta, ma ciemne plamy lub wycieki, a szczególnie jeśli wydziela nieprzyjemny, zgniły zapach, zdecydowanie nie należy jej jeść. Gnicie jest zazwyczaj spowodowane przez bakterie lub grzyby. Kolejną cechą, która dyskwalifikuje cebulę do zjedzenia i może sprawiać, że warzywo będzie dla nas toksyczne, jest wygląd jej miąższu. Jeśli ma on nietypowy kolor, np. szary, brązowy lub czarny, może to wskazywać na infekcję bakteryjną lub grzybiczą. Zwróć też uwagę na zapach swojej cebuli. Otóż zdrowa cebula ma charakterystyczny, ostry zapach. Jeśli cebula wydziela nieprzyjemny, zgniły, stęchły lub inny nietypowy zapach, nie należy jej jeść.

Toksyczna cebula. Dlaczego lepiej jej nie jeść?

Spożycie zepsutej czy spleśniałej cebuli może wywołać poważne problemy zdrowotne. W zależności od rodzaju skażenia, objawy zatrucia mogą obejmować przede wszystkim: bóle brzucha, nudności i wymioty, biegunkę, osłabienie oraz gorączkę.