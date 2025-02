Takiego sposobu na czyszczenie plastikowego pojemnika nie znałaś. Wrzuć do środka, a doczyścisz nawet tłuszcz. Mycie pojemników plastikowych

Robię to już w lutym z moim cyklamenem, a rozkwita na kolorowo. Urocze kwiaty zdobią mój parapet aż do wiosny. Nawóz do cyklamenu perskiego

Takiego sposobu na czyszczenie plastikowego pojemnika nie znałaś

Zmywanie naczyń po tłustych potrawach to prawdziwa zmora. Zwłaszcza w sytuacji, gdy nie zrobimy tego od razu po spożyciu dania, tłuszcz zastyga, przez co niezwykle ciężko potem go usunąć wodą z płynem. Jednym z najbardziej uciążliwych w myci "naczyń" są plastikowe pojemniki. To w nich najczęściej przechowujemy potrawy, czy zabieramy je do biura swojej pracy, aby móc tam spożyć samodzielnie przygotowane jedzenie. Niestety mycie takich plastikowych pojemników w zmywarce zdecydowanie nie jest zalecane, gdyż pod wpływem wyższej temperatury mogą się po prostu ulec uszkodzeniu. Jak zatem wyczyścić plastikowy pojemnik z tłuszczu? Tu niezawodny jest trik, który pojawił się w mediach społecznościowych. Na profilu @lifehack_home_you na Instagramie, który jest prowadzony przez Marynę Hoeft znalazł się znakomity trik, który pomoże doczyścić nawet najbardziej zabrudzony pojemnik plastikowy.

Wrzuć do pojemnika, a doczyścisz z niego nawet tłuszcz

Ten sposób na mycie plastikowych pojemników z pewnością ułatwi nam to zadanie. Jak to zrobić? Na krótkim filmiku na Instagramie jest zaprezentowana instrukcja krok po kroku. Najpierw pod bieżącą wodą przemyj naczynie z resztek jedzenia. Następnie wlej odrobinę wody na dno, dodaj kilka kropel płynu do naczyń i wrzuć kawałek ręcznika papierowego. Następnie szczelnie zamknij pojemnik i energicznie potrząsaj nim przez kilka sekund. Po chwili go otwórz i przetrzyj wnętrze mokrym ręcznikiem. Wylej wodę z pianą i przepłucz naczynie pod letnią wodą. Gotowe. Pojemnik jest perfekcyjnie czysty.

