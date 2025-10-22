Takiej pogody w listopadzie najstarsi górale nie pamiętają! Wszystko zacznie się już 1 listopada 2025. Atak zimy niczym w głębokim PRL-u?

Ostatnie dni października przyniosą słoneczną i ciepłą pogodę w Polsce, z temperaturami sięgającymi nawet 19°C.

Jednak już na początku listopada 2025 prognozowane jest załamanie pogody, z chłodem, deszczem i silnym wiatrem.

Sprawdź, jak przygotować się na deszczowe i wietrzne Wszystkich Świętych oraz czego spodziewać się po listopadowej aurze!

Prognoza pogody na listopad 2025. Początek zmiany aury już we Wszystkich Świętych

Ostatnie dwa tygodnie października mogą być ostatnimi dniami słonecznej i cieplej pogody. W najbliższych dniach prognozuje się wzrost temperatur i dużo słońca. Środka i czwartek 22 i 23 października praktycznie w całej Polsce przywitają nas słońcem (lokalne możliwe zachmurzenie) oraz temperaturą sięgającą kilkunastu stopni Celsjusza. W Warszawie słupki termometrów osiągną nawet 16 stopni Celsjusza. Podobnie będzie w Poznaniu, Wrocławiu oraz Łodzi. Najcieplej, bo aż 19 stopni Celsjusza, będzie w Krakowie.

Meteorolodzy wskazują jednak, że to już ostatnie dni ciepła. Po weekendzie prognozowane jest załamanie pogody, a początek listopada 2025 będzie chłodny i deszczowy. Pogoda na Wszystkich Świętych może zaskoczyć ulewnymi opadami deszczu i miejscowymi przymrozkami. Wiele wskazuje, że Polacy na groby ruszą w akompaniamencie deszczów, wiatru oraz przeszywającego chłodu. W tym roku lepiej zabrać ze sobą ciepłe kurtki i nieprzemakalne buty.

Deszczowa i chłodna pogoda na 1 listopada 2025 to dopiero początek. Jak podaje portal fanipogody.pl nadchodzący miesiąc będzie zmienny i deszczowy. Zdecydowanie będzie on przypominał pogodę sprzed kilkudziesięciu lat, niż to, do czego jesteśmy obecnie przyzwyczajeni. To będzie typowy, pochmurny i ciemny listopad. Prognozy na całą Europę wskazują dużą dynamikę zmian, nawet z lokalnymi epizodami śniegu. Europę Środkową zdominują układy niżowe i opady. Czeka nas gwałtowna pogoda z dużymi okresami silnych wiatrów. Co ważne, synoptycy wskazują sporą zmienność i wysokie amplitudy temperatur. Wynikać one będą z zmiennego napływu ciepłych mas powietrza od Atlantyku i chłodnych strumieni z północy. Warto pamiętać, że długoterminowe prognozy pogody obarczone są pewnym błędem. Możliwe są także etapy utrzymywania się układów wysokiego ciśnienia, co możesz przynieść niskie temperatury i iście zimową aurę.

Eksperci z portalu fanipogody.pl wskazują, że możliwy jest także scenariusz zakładający utrzymanie się rozległych wyżów na Europą, a to będzie skutkować mniej zmienną i bardziej ciepłą pogodą.

Pogoda na 1 listopada 2025. Jaka będzie aura na Wszystkich Świętych?