Tani apteczny produkt zapobiegnie gromadzeniu się lodu. Wystarczy wetrzeć go w zamrażarkę

Gruba pokrywa lodu w zamrażarce to kłopot zarówno wizualny, jak i praktyczny. Głównym winowajcą jest wilgoć przenikająca do wnętrza sprzętu.

Żeby spowolnić narastanie szronu, warto maksymalnie skracać czas otwarcia drzwiczek i z góry planować, co chcemy wyjąć.

Gdy już dokładnie rozmrozimy i wysuszymy urządzenie, można nałożyć na ścianki cienką warstwę odpowiedniego środka. Spowolni on osadzanie się lodu i znacząco ułatwi jego późniejsze usuwanie.

Zjawisko gromadzenia się szronu wynika głównie z obecności wilgoci. W momencie uchylania drzwi zamrażarki wpuszczamy do niej cieplejsze powietrze z zewnątrz. Zawarta w nim para wodna momentalnie osiada na zmrożonych elementach i ulega zamrożeniu. Z tego powodu kluczowe jest, by zaglądać do środka jak najkrócej. Zamiast otwierać drzwi i dopiero szukać potrzebnych produktów, lepiej zaplanować to wcześniej. Choć wydaje się to detalem, przy regularnym korzystaniu z urządzenia robi ogromną różnicę. Oczywiście nie unikniemy cyklicznego rozmrażania, gdy lodu zbierze się za dużo. Można jednak ułatwić sobie życie, stosując sprytny trik. Po gruntownym oczyszczeniu i osuszeniu wnętrza, warto sięgnąć po tani preparat dostępny w każdej aptece.

Gliceryna na szron w zamrażarce. Prosty trik na wolniejsze osadzanie lodu

Przed nałożeniem preparatu musimy całkowicie opróżnić urządzenie z żywności i poczekać na stopienie się całego lodu. Kolejny krok to staranne umycie i bezwzględne wysuszenie ścianek. Dopiero na tak przygotowaną, suchą powłokę możemy nałożyć minimalną ilość gliceryny. Najlepiej wykorzystać do tego czystą, miękką szmatkę. W żadnym razie nie wylewamy płynu wprost na plastikowe elementy – w zupełności wystarczy delikatne przetarcie materiałem. Gliceryna utworzy specyficzną powłokę, która skutecznie osłabi przyczepność kryształków lodu. W efekcie, przy następnym rozmrażaniu, pozbycie się szronu będzie o wiele szybsze, a sam proces narastania warstwy lodu zauważalnie spowolni.

Oczywiście nałożenie gliceryny nie sprawi magicznie, że lód przestanie się w ogóle pojawiać. Ponieważ główną przyczyną powstawania szronu pozostaje wilgoć, ogromną rolę odgrywają nasze codzienne nawyki związane z użytkowaniem lodówki. Pamiętajmy, by drzwi otwierać na moment i pod żadnym pozorem nie pozostawiać ich niedomkniętych. Żywność powinna lądować w szczelnych pojemnikach, a absolutnie zakazane jest chowanie do zamrażarki ciepłych dań. Dodatkowo warto regularnie sprawdzać stan uszczelek – jeśli są nieszczelne, do środka ciągle dostaje się wilgotne powietrze. Mimo to, prosta metoda z użyciem aptecznej gliceryny zauważalnie wydłuży czas między kolejnymi rozmrażaniami i ułatwi dbanie o sprzęt.

Elegancka kuchnia w bieli_WZ_Studio

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