Japoński patent na suche pranie w kilka chwil. Ten trik uratuje cię w chłodne dni

Jesienią i zimą suszenie ubrań to duże wyzwanie, ale jest sposób na znaczne skrócenie tego czasu.

Mieszkańcy Japonii stosują od dawna konkretną technikę wieszania prania, by szybko pozbyć się wilgoci.

Poznaj sprawdzony i bezproblemowy patent na błyskawiczne schnięcie tkanin w chłodne miesiące.

Jednym z najczęściej popełnianych błędów podczas suszenia jest upchanie ubrań na suszarce zbyt blisko siebie. Kiedy mokre materiały bezpośrednio do siebie przylegają, cyrkulacja powietrza jest zablokowana, przez co woda ulatnia się z nich o wiele wolniej.

Japońska metoda na błyskawiczne suszenie prania. Ubrania będą gotowe w mgnieniu oka

Dla optymalnego efektu niezbędne jest zachowanie odpowiednich odstępów między schnącymi tkaninami. W Japonii od lat stosuje się dodatkową sztuczkę – pranie rozwiesza się na kształt łuku. Większe i dłuższe elementy garderoby należy powiesić na zewnętrznych krawędziach suszarki, a mniejsze – w jej centrum. Dzięki temu zabiegowi dolna linia rozwieszonych rzeczy ułoży się w odwróconą literę "U". Taki układ tworzy więcej przestrzeni pod ubraniami i umożliwia swobodny przepływ powietrza.

Zastosuj ten trik od razu po wyjęciu ubrań z pralki

Odpowiednie rozmieszczenie rzeczy na suszarce to tylko połowa sukcesu. Zanim powiesimy materiały, warto każdy z nich mocno strzepnąć. Ten mało angażujący gest nie tylko pomaga ubraniom szybciej wyschnąć, ale również minimalizuje powstawanie trudnych do wyprasowania zagnieceń. Nie bez znaczenia jest też moc wirowania w pralce. Im więcej wilgoci zostanie w tkaninie, tym proces suszenia będzie się przedłużał. Dlatego w przypadku materiałów, którym mocne obroty nie zaszkodzą, warto użyć najwyższych parametrów urządzenia.

Gdzie najlepiej postawić suszarkę, żeby pranie schło najszybciej?

Zimą i jesienią wiele osób decyduje się na przysunięcie suszarki z praniem bezpośrednio do rozgrzanego kaloryfera. Choć wysoka temperatura faktycznie pomaga w parowaniu wody, warto zachować umiar. Bezpośrednie działanie silnego ciepła może zniszczyć delikatniejsze materiały. Znacznie lepszym wyjściem jest zadbanie o odpowiednią wentylację w pomieszczeniu. Można posłużyć się domowym wentylatorem, ale kluczowe jest po prostu częste otwieranie okien. To absolutna podstawa, zwłaszcza gdy regularnie suszymy w mieszkaniu znaczne ilości odzieży.

Podstawą błyskawicznego schnięcia materiałów jest swobodna cyrkulacja powietrza. Żadne cudowne metody nie pomogą, jeśli ubrania będą wisiały zbyt blisko siebie na ograniczonej przestrzeni. Opisywany japoński trik udowadnia, że do przyspieszenia domowych obowiązków wcale nie potrzeba drogich sprzętów czy trudnych procedur. Należy tylko w odpowiedniej kolejności rozwiesić pranie na linkach, pamiętać o mocnym wirowaniu i umożliwić tkaninom oddychanie. To właśnie takie niepozorne modyfikacje przynoszą najbardziej spektakularne rezultaty w codziennym życiu.

Ta pralka zmieniła życie Polek w PRL-u. Głośna, ciężka i niezawodna

10