Ten francuski przysmak mało znany w Polsce. To błąd, bo świetnie działa na serce

Choć w Polsce wciąż są kulinarną ciekawostką, jesienią francuskie ulice wypełnia aromat pieczonych kasztanów.

Te jadalne przysmaki, bogate w potas, magnez i witaminy, stanowią nie tylko wyjątkowy smakołyk, ale i wspierają zdrowie serca oraz trawienie.

Poznaj prosty przepis na przygotowanie tego sezonowego specjału i odkryj jego niezwykłe właściwości.

Przysmak Francuzów, który w Polsce bywa mylony z parkowymi znaleziskami

Słysząc o kasztanach, wielu Polaków natychmiast przypomina sobie jesienne spacery i zbiory pod drzewami. Należy jednak pamiętać, że znajdowane w polskich parkach owoce kasztanowca absolutnie nie nadają się do spożycia, a kulinarnym hprzysmakiem są tak zwane marony. W południowej części Europy to stały element diety. W okresie jesiennym na ulicach francuskich miast często spotyka się stoiska z gorącymi kasztanami. Ponadto bywają one świetnym składnikiem wielu deserów oraz tradycyjnych farszów.

Jadalne kasztany i ich pozytywny wpływ na układ krążenia

Jadalne odmiany kasztanów to nie tylko rozkosz dla podniebienia, ale również bogate źródło cennych składników odżywczych. W ich składzie znajdują się cenne minerały takie jak wapń, fosfor, a także szeroki wachlarz witamin, w tym witamina C, E oraz te z grupy B. Dodatkowo są one bardzo bogatym źródłem błonnika wspomagającego właściwą pracę naszego układu trawiennego. Natomiast duża zawartość potasu oraz magnezu sprawia, że to doskonały dodatek dla osób dbających o kondycję serca. Oczywiście nie zastąpi to zbilansowanej diety, jednak z pewnością urozmaici jesienne posiłki.

Prosty sposób na upieczenie jadalnych kasztanów w piekarniku

Sposób przygotowania tego rarytasu w domowych warunkach jest niezwykle łatwy. Wystarczy opłukać i dokładnie wysuszyć zebrane sztuki. Następnie należy naciąć łupinę każdego z nich robiąc znak X, co zapobiegnie ich nagłemu rozpadnięciu się pod wpływem wysokiej temperatury. Po odpowiednim przygotowaniu można wyłożyć je na blachę i wstawić do piekarnika rozgrzanego do 200 stopni na około pół godziny. Owoce zyskują pełnię smaku, kiedy spożywamy je jeszcze ciepłe, z łatwością oddzielając miękki i słodkawy środek od skórki. Równie dobrą opcją jest ich ugotowanie lub szybkie uprażenie na rozgrzanej patelni czy też ruszcie.

Uważaj na niejadalne kasztany z pobliskiego parku

Taki przysmak z pewnością wprowadzi powiew świeżości do naszych jesiennych potraw. Charakteryzują się one subtelnym, orzechowym smakiem i doskonale uzupełniają zarówno potrawy słodkie, jak i te o bardziej wyrazistym smaku. Warto jednak mieć na uwadze, że popularne w Polsce owoce kasztanowca zwyczajnego nie powinny znaleźć się w naszej kuchni. Z kolei marony, które bez obaw możemy jeść, to owoce drzewa znanego pod nazwą Castanea sativa. Najrozsądniej więc zaopatrywać się w nie na lokalnych bazarkach lub w zaufanych supermarketach.

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