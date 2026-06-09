Ten kuchenny produkt w kilka chwil odświeży toaletę. Zapomnisz o brzydkich zapachach

KLJU
2026-06-09 11:37

Muszla klozetowa to prawdziwe siedlisko zabrudzeń i bakterii, a samo standardowe sprzątanie nie zawsze przynosi pożądane rezultaty. Uporczywy, brzydki zapach to zazwyczaj zasługa zanieczyszczeń zalegających w wiekowych rurach kanalizacyjnych. Na szczęście z pomocą przychodzi banalny i tani trik, który błyskawicznie przywróci świeżość w naszej łazience.

Zamiast do zupy wsyp do muszli klozetowej. Po 30 minutach z toalety unosi się zapach czystości. Ekspresowy sposób na czyszczenie muszli klozetowej

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Autor: pvproductions/ Freepik.com
  • Regularne czyszczenie sanitariatów często okazuje się niewystarczające w walce z uporczywym smrodem.
  • Problemem zazwyczaj są zanieczyszczenia odkładające się w starych rurach, na które jednak znajdzie się sprytne, domowe rozwiązanie.
  • Jeden popularny produkt spożywczy w zaledwie pół godziny skutecznie zneutralizuje nieprzyjemną woń z odpływu.

Każda toaleta to miejsce, w którym błyskawicznie namnażają się groźne drobnoustroje i osadza trudny do usunięcia brud. Te niewidoczne gołym okiem zanieczyszczenia prowadzą do powstawania szpecących nacieków i stanowią poważne wyzwanie dla codziennej higieny. Największym problemem okazuje się często powracający smród, który nie ustępuje nawet po dokładnym wymyciu muszli. W większości przypadków odpowiadają za to wyeksploatowane instalacje kanalizacyjne, w których na przestrzeni lat gromadzą się resztki i złogi. To idealne warunki do życia dla bakterii beztlenowych, które emitują charakterystyczny, zgniły zapach, odporny na działanie drogich preparatów chemicznych. Z pomocą przychodzą tu jednak tanie, domowe metody walki z osadem.

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Czyszczenie toalety za pomocą soli kuchennej. Jak skutecznie odświeżyć odpływ?

Gdy tradycyjna chemia zawodzi, ratunku warto poszukać wśród zapasów spożywczych. Wystarczy wsypać do toalety pół szklanki zwykłej soli, a następnie zalać wszystko ciepłą wodą i odczekać co najmniej 30 minut. Sól doskonale radzi sobie z rozpuszczaniem zalegającego brudu, skutecznie neutralizuje przykre zapachy i dezynfekuje problematyczny odpływ. Po upływie tego czasu należy obficie spłukać muszlę czystą wodą. Powtarzanie tego zabiegu pozwoli na dłużej zachować higieniczną świeżość i zminimalizuje ryzyko tworzenia się nowych zatorów. Trzeba jednak mieć świadomość, że przy bardzo silnym smrodzie lub awarii rur nie obejdzie się bez pomocy wykwalifikowanego hydraulika.

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czyszczenie muszli klozetowej