Ten kuchenny produkt w kilka chwil odświeży toaletę. Zapomnisz o brzydkich zapachach

Regularne czyszczenie sanitariatów często okazuje się niewystarczające w walce z uporczywym smrodem.

Problemem zazwyczaj są zanieczyszczenia odkładające się w starych rurach, na które jednak znajdzie się sprytne, domowe rozwiązanie.

Jeden popularny produkt spożywczy w zaledwie pół godziny skutecznie zneutralizuje nieprzyjemną woń z odpływu.

Każda toaleta to miejsce, w którym błyskawicznie namnażają się groźne drobnoustroje i osadza trudny do usunięcia brud. Te niewidoczne gołym okiem zanieczyszczenia prowadzą do powstawania szpecących nacieków i stanowią poważne wyzwanie dla codziennej higieny. Największym problemem okazuje się często powracający smród, który nie ustępuje nawet po dokładnym wymyciu muszli. W większości przypadków odpowiadają za to wyeksploatowane instalacje kanalizacyjne, w których na przestrzeni lat gromadzą się resztki i złogi. To idealne warunki do życia dla bakterii beztlenowych, które emitują charakterystyczny, zgniły zapach, odporny na działanie drogich preparatów chemicznych. Z pomocą przychodzą tu jednak tanie, domowe metody walki z osadem.

Czyszczenie toalety za pomocą soli kuchennej. Jak skutecznie odświeżyć odpływ?

Gdy tradycyjna chemia zawodzi, ratunku warto poszukać wśród zapasów spożywczych. Wystarczy wsypać do toalety pół szklanki zwykłej soli, a następnie zalać wszystko ciepłą wodą i odczekać co najmniej 30 minut. Sól doskonale radzi sobie z rozpuszczaniem zalegającego brudu, skutecznie neutralizuje przykre zapachy i dezynfekuje problematyczny odpływ. Po upływie tego czasu należy obficie spłukać muszlę czystą wodą. Powtarzanie tego zabiegu pozwoli na dłużej zachować higieniczną świeżość i zminimalizuje ryzyko tworzenia się nowych zatorów. Trzeba jednak mieć świadomość, że przy bardzo silnym smrodzie lub awarii rur nie obejdzie się bez pomocy wykwalifikowanego hydraulika.

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