Ten kwiat pachnie jak świąteczny piernik. Kiedy go posadzić, by zakwitł na Boże Narodzenie?

Kwiat ten stanowi znakomitą i naturalną ozdobę mieszkania w okresie świątecznym.

Zimowa roślina cebulowa o nazwie paperwhite ziva, określana też mianem grudniowego narcyza, wyróżnia się białymi kwiatami oraz niezwykłą wonią.

Roślina wydziela mocny, słodki i korzenny zapach, który kojarzy się z goździkami oraz świeżym piernikiem.

Narcyz bożonarodzeniowy paperwhite ziva zachwyca zapachem piernika

Należąca do grupy narcyzów tazetta odmiana paperwhite ziva przyciąga wzrok za sprawą śnieżnobiałych i delikatnych kwiatów skupionych w efektowne baldachy. Pojedyncza łodyga potrafi wypuścić od kilku do nawet kilkunastu drobnych pąków. Ta subtelna kompozycja sprawia, że roślina doskonale prezentuje się ustawiona na okiennym parapecie lub bezpośrednio na wigilijnym stole. Prawdziwym zaskoczeniem okazuje się jednak wydzielana przez nią woń. Wyraźny, słodki i korzenny zapach od razu budzi skojarzenia z goździkami, tradycyjnym piernikiem oraz innymi zimowymi wypiekami. Z tego powodu narcyz ten zyskuje coraz większą popularność wśród miłośników naturalnych dekoracji, którzy chcą w ten sposób zbudować w swoich domach świąteczną atmosferę.

Jak uprawiać i pielęgnować paperwhite ziva w domu?

Ogromnym atutem grudniowego narcyza jest jego bezproblemowa pielęgnacja. Cebulki można umieścić w doniczkach wypełnionych przepuszczalną ziemią, pamiętając o tym, by ich wierzchołki wystawały ponad poziom gruntu. Alternatywną i równie skuteczną metodą jest hodowla w szklanym pojemniku wypełnionym drobnymi kamykami oraz odrobiną wody. Należy jednak pilnować, by sama cebula nie była zanurzona w wodzie, gdyż nadmiar wilgoci wywołuje gnicie. Naczynie z rośliną najlepiej postawić w widnym pomieszczeniu o umiarkowanej temperaturze, dbając o to, by podłoże pozostawało lekko wilgotne, lecz nie przemoczone. W momencie wypuszczenia pędów trzeba zagwarantować kwiatom odpowiednią ilość promieni słonecznych. Zapobiegnie to nadmiernemu wyciąganiu się łodyg i sprawi, że staną się one znacznie bardziej wytrzymałe.

Kiedy posadzić narcyza bożonarodzeniowego, aby zakwitł na święta?

Osoby, które chcą udekorować swoje mieszkania narcyzem bożonarodzeniowym na nadchodzące święta, muszą odpowiednio wcześnie posadzić cebule. Od momentu ich umieszczenia w podłożu do pełnego rozwinięcia pąków paperwhite ziva mija zazwyczaj od 4 do 6 tygodni, przy czym ostateczny czas kwitnienia uzależniony jest od warunków bytowych oraz temperatury w pomieszczeniu. Z tego względu cały proces najlepiej rozpocząć już teraz. Ten zabieg pozwoli w grudniu cieszyć się żywą ozdobą, która oprócz walorów wizualnych wypełni dom niepowtarzalną wonią. Połączenie białych płatków, korzennego aromatu oraz łatwej uprawy sprawia, że roślina ta przyciąga uwagę każdego domownika.

Murator Ogroduje #2: Rośliny, które kwitną w domu w grudniu

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