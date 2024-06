Ten obrazek zdradzi, czy twój mózg jest bardziej "kobiecy", czy "męski". W którą stronę zmierza mężczyzna? Test osobowości

To najgorszy grzech, jaki popełniają małżeństwa! Kościół stawia sprawę jasno! To jest zakazane!

Ten obrazek zdradzi, czy twój mózg jest bardziej "kobiecy", czy "męski"

Ostatnio coraz popularniejsze w sieci stają się testy osobowości. I choć niektórzy traktują je bardziej jako formę zabawy, to inni podchodzą do nich śmiertelnie poważnie. Ilustracje będące złudzeniem optycznym są świetnym sprawdzianem naszego poziomu koncentracji czy spostrzegawczości, ale też tego, jak działa nasz mózg. To, co na nich zobaczymy, może wyjawić wiele naszych mocnych cech osobowości, z których często nawet nie zdajemy sobie sprawy. I taki właśnie jest ten test osobowości z obrazka. Dzięki niemu dowiesz się, czy Twój mózg jest bardziej "kobiecy", czy raczej "męski".

Test osobowości. W którą stronę zmierza mężczyzna?

Jak rozwiązać ten test osobowości, aby poznać prawdę o sobie? Wystarczy, że spojrzysz na ilustrację i odpowiesz na pytanie, w którą stronę zmierza mężczyzna. Wyjaśnienie rozwiązania znajdziesz pod obrazkiem.

i Autor: Shutterstock

Mężczyzna zmierza w twoją stronę

Jeśli uważasz, że mężczyzna idzie w twoją stronę, twój mózg jest zdecydowanie bardziej "męski". W podejmowaniu decyzji kierujesz się logiką i masz praktyczne podejście do życia. Nie ulegasz emocjom i nie wpadasz w panikę, dzięki czemu z łatwością pokonujesz trudności. Jesteś rozsądna i spokojna. Nie należysz do osób wielozadaniowych - skupiasz się na jednej rzeczy w danym momencie. Uwielbiasz oddawać się swoim pasjom.

Mężczyzna idzie w stronę światła

W twoim odczuciu mężczyzna ucieka przed tobą i zmierza w kierunku światła? Oznacza to, że twój mózg jest bardziej "kobiecy". Twoje zdolności analityczne są na wysokim poziomie. Masz też znakomitą pamięć. W życiu kierujesz się głównie intuicją i przeczuciami. Nigdy nie podejmujesz pochopnych decyzji - najpierw rozważasz różne możliwości. Jesteś osobą niezwykle kreatywną i potrafisz robić kilka rzeczy naraz.