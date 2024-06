W 3 sekundy dowiesz się, czy ludzie Cię lubią i chcą spędzać z Tobą czas. Przyjrzyj się dokładnie i odpowiedz. Test osobowości z obrazka

Wrzucam to do kretowiska, a kret ucieka w popłochu! Przestaje ryć ziemię i kopać kopce! Na dług czas mam spokój z kretem. Sposób na kreta w ogrodzie

Smaruję tym ramy okienne, a ich biel za każdym razem mnie zaskakuje. Domowa pasta do czyszczenia ram okiennych, którą robię z 3 składników. Tańsza niż płyn do szyb! Sposób na czyszczenie ram okiennych

W 3 sekundy dowiesz się, czy ludzie Cię lubią i chcą spędzać z Tobą czas

Dla wielu osób akceptacja ze strony otoczenia jest niezwykle ważna. Czują się wówczas lubiani i w dużej mierze właśnie na niej budują swoje poczucie wartości. Jeśli należysz do tych osób i bywa, że zastanawiasz się, czy ludzie lubią Twoje towarzystwo i chętnie spędzają z Tobą czas, to spójrz na poniższy obrazek. Wystarczą dosłownie 3 sekundy, aby dowiedzieć się, co myślą o Tobie osoby z Twojego otoczenia. Ten test na osobowość zamieściła na TikToku Mia Yilin wraz ze szczegółowym wyjaśnieniem. Odpowiedz na pytanie: co widzisz na obrazku - widelce czy kieliszek do wina?

Test na osobowość z obrazka. Przyjrzyj się i odpowiedz

Ten test osobowości z obrazka jest niezwykle prosty, a do tego może wiele powiedzieć na temat Twojego charakteru i relacji łączącymi Cię z innymi ludźmi. Jeśli chcesz wiedzieć, czy jesteś lubiany w towarzystwie, to odpowiedz, co w pierwszej kolejności zobaczyłeś na poniższym obrazku i sprawdź, co to dla Ciebie oznacza.

Kieliszek wina - ludzie uwielbiają Twoje towarzystwo. Cenią Cię za to, jak bardzo opiekuńczą i sympatyczną osobą jesteś. Ty jednak w zawieraniu przyjaźni jesteś bardzo selektywny. Niewiele osób dopuszczasz do swojego bliskiego otoczenia. Nie znosisz też ludzi, którzy manipulują. Jednak, zamiast ich demaskować, po prostu wolisz zachować dystans.

Widelce - jesteś niesamowicie upartą osobą o silnej woli. Jeśli coś sobie postanowisz, to nie oglądasz się za siebie. Cenisz sobie swoją wolność i niezależność, jednak w głębi duszy jesteś romantykiem. Mimo to nigdy nie zatrzymujesz ukochanej osoby przy sobie na siłę w imię miłości.

i Autor: TikTok/ @mia_yilin W 3 sekundy dowiesz się, czy ludzie Cię lubią. Przyjrzyj się dokładnie, a odpowiedź przyjdzie od razu. Test osobowości z obrazka

Zachowania niszczące związek. Co to takiego wyjaśnia Klaudia Klukowska psycholog, trener umiejętności psychospołecznych. Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.