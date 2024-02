Teściowa mojej siostry dodawała do prania tą rzecz. Wszyscy pukali się w głowę, ale ten sposób z PRL-u faktycznie działa. Nie jest to ocet. Ubrania po praniu są ośniewająco czyste

Jak robić pranie? Dzięki tym wskazówkom zawsze będzie czyste i pachnące

Pranie robi pralka - ile razy spotkaliście z takim stwierdzeniem? Prawda jest taka, że pomimo iż pralka to niezawodne urządzenie, to pranie trzeba umieć robić. Przede wszystkim pamiętaj o odpowiedniej temperaturze prania. Dzisiaj rekomenduje się pranie w niższych temperaturach. To oszczędność energii oraz większa ochrona materiałów. W wyższych temperaturach możesz prac tkaniny, które na co dzień mają regularny kontakt z wilgocią lub bakteriami, jak pościel oraz ręczniki. Nigdy nie przeładowuj bębna pralki. W ten sposób ograniczysz swobodny przepływ wody i detergentów myjących, a co za tym idzie pranie może być nie doprane oraz bardziej pogniecione,. W tym celu unikaj również przetrzymywania mokrego prania w bębnie pralki. Staraj się segregować pranie i prać je kolorystycznie. W innym przypadku zawsze pamiętaj o ściereczkach chroniących kolory.

Teściowa mojej siostry miała niezawodny patent na pranie. Za każdym razem dodawała ta jedną rzecz

Moja siostra opowiadała, że jej teściowa nie wyobraża sobie prania bez jednego specyficznego dodatku. Otóż kobieta zawsze do pralki dodaje cukier. Zazwyczaj teściowa siostry dodawała cukier bezpośrednio do pralki. Cukier ma silnie działania chroniące kolor bez blaknięciem. Może być stosowany zarówno do jasnych jak i ciemnych materiałów. Jeżeli masz więcej czasu to możesz przed praniem namoczyć ubrania w roztworze cukru z wodą. Cukier podczas prania możesz także wykorzystać jako zamiennik płynu do płukania. Wsyp kilka łyżeczek cukru do przegródki, gdzie tradycyjnie powinien znaleźć się płyn do płukania. Ten niewielki dodatek do prania sprawi, że Twoje ubrania nigdy nie stracą koloru i będą zawsze porządnie wyprane.

