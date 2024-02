Moja babcia zawsze goniła, by prać w ten sposób ręczniki. Nie ocet i nie soda. Trik z PRL-u, który wywabi brzydki zapach i zmiękczy materiał. Sposób na pranie ręczników

Sposób na pranie ręczników? Jak prać ręczniki?

Pranie ręczników to dość oczywista czynność, która nadal wywołuje pytania. Wiele osób zastanawia się, jak prać ręczniki, by nie był one dokładnie doczyszczone, ale, by materiał się nie zniszczył. Ręczniki mają regularny kontakt z wilgocią oraz ludzkim naskórkiem. To idealnie siedlisko do rozwoju bakterii oraz drobnoustrojów. Zasady prania ręczniki nie są trudne, jednak warto je znać, by nie niszczyć ich materiału. Ręczniki należy prać zawsze osobno. W zależności od tego, co zaleca producent, ręczniki można prać w wyższych temperaturach. Podczas prania ręczników zrezygnuj także z płynów do płukania. Mogę one powodować sztywnienie materiału i sprawić, że ręczniki stracą swoją miękkość. Dobrym sposobem na pranie ręczników są domowe metody. Najczęściej sięga się po ocet lub sodę oczyszczoną. Moja babcia korzystała z jeszcze jednego triku, który popularny był w powojennej Polsce.

Zobacz także: Jak często powinno się prać stanik? Kobiety są w szoku. Niewiele z nich tak robi. "Nie mam na to czasu!"

Moja babcia zawsze w ten sposób prała ręczniki. Po praniu były one mięciutkie

W powojennej Polsce prawdziwym hitem podczas prania była gliceryna. To tani i dostępny środek, który rewelacyjnie zmiękcza ręczniki i wywabia brzydkie zapachy z materiału. Moja babcia dodawała gliceryny do każdego prania ręczników. Wlewała 3 łyżki gliceryny bezpośrednio do pralki. Wyprane w ten sposób ręczniki były pachnące i przyjemne w dotyku. Na trudniejsze zabrudzenia babcia szykowała mieszankę do namaczania. Do 3 litrów wody dodawała ok. 30 ml gliceryny i w takim roztworze moczyła ręczniki przez całą noc. Rano prała je w pralce. Kiedy sama przetestowałam ten sposób byłam zdziwiona, jak bardzo jest on skuteczny. Pranie ręczników w gliceryny to prawdziwa game changer podczas domowych porządków.

Quiz tylko dla doświadczonych kobiet. Twoja babcia miałaby w tym quizie 10/10 Pytanie 1 z 10 Domowym sposobem na wybielenie firanek jest: Upranie ich w ocćie Pranie z dodatkiem sody oczyszczonej Namoczenie ich z dodatkiem płynu do mycia naczyń Dalej