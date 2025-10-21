The One Warsaw — nowy rozdział warszawskich nocy

Położony przy Mazowieckiej 2/4, The One to przestrzeń zaprojektowana z myślą o Tych, którzy cenią jakość, rytm i estetykę. Wieczór zaczyna się tu od kolacji inspirowanej kuchnią śródziemnomorską – lekkiej, wyrazistej i dopracowanej w szczególe – by płynnie przejść w noc, w której muzyka i światło tworzą scenę dla spotkań i emocji.

Lokal prezentuje światowej klasy multimedia, od nagłośnienia po każdy szczegół wizualizacji oraz oświetlenia.

Podczas otwarcia klub wypełnił się gośćmi ze świata kultury, mody i mediów. Za konsoletą stanęli: Deron - producent muzyczny z wtórni Hugela, jedna z najszybciej wschodzących gwiazd muzyki Afro House oraz Mordziński, który nadali rytm pierwszej nocy w The One – ich sety, łączące energię i subtelność, zbudowały atmosferę, jaką trudno było pomylić z jakąkolwiek inną. W połączeniu z świetlną oprawą i brzmieniem systemu L-Acoustics, ten wieczór pokazał, że Warszawa zyskała nowy punkt odniesienia dla współczesnej rozrywki.

TheOne ma ambicję być czymś więcej niż klubem – miejscem, w którym gastronomia, muzyka i design współistnieją w naturalnym rytmie.

Wnętrze łączy ciepło i minimalizm: ciemne drewno, złamane światło, miękkie linie. Zróżnicowana przestrzeń – od kameralnych loży po panoramiczną antresolę – sprzyja temu, by wieczór toczył się własnym tempem. Uzupełniają go autorskie koktajle i lounge z nastrojową strefą shishy, w której noc łagodnie zwalnia.

TheOne Warsaw to nowy głos w miejskim pejzażu. Miejsce, które nie potrzebuje wielkich słów – wystarczy jeden wieczór, by zrozumieć jego charakter.

i Autor: The One/ Materiały prasowe