To imię to symbol potęgi i luksusu. W Polsce nosi je tylko garstka kobiet

Symbol siły i charyzmy: To imię to prawdziwa legenda, która od razu przywodzi na myśl pałace, intrygi i niesamowitą kobiecą intuicję.

Biały kruk w urzędach: Mimo że każdy wie, o kogo chodzi, nad Wisłą ze świecą szukać kobiet, które mają to wpisane w dowodzie.

Dla odważnych rodziców: Idealna opcja dla tych, którzy chcą, by ich córka robiła wrażenie samym przedstawieniem się.

Karuzela trendów w nadawaniu imion kręci się w najlepsze. Po latach fascynacji krótkimi, nowoczesnymi formami, coraz częściej zerkamy w stronę klasyki i wielkiej historii. Rodzice pragną, by imię ich pociechy nie tylko brzmiało, ale też niosło ze sobą „to coś”. Jednak, jak to w show-biznesie bywa, im większa sława imienia, tym większa trema przed jego wyborem. Czyżby polscy rodzice obawiali się, że ich córka będzie musiała przez całe życie mierzyć się z legendą?

Wydaje się, że właśnie ten lęk przed „wielkością” sprawia, że niektóre imiona pozostają w sferze ciekawostek, a nie realnych wyborów. Szczególnie dotyczy to mian, które kojarzą się z antycznym blichtrem i władzą absolutną. Choć brzmią jak muzyka i są rozpoznawalne pod każdą szerokością geograficzną, w codziennym życiu spotykamy je niezwykle rzadko. A szkoda, bo jedno z nich to gotowy scenariusz na sukces.

Mowa oczywiście o Kleopatrze. To imię to nie tylko „ładna etykietka”, ale potężny symbol nierozerwalnie złączony z najsłynniejszą królową Egiptu. To nie była tylko piękność z filmów – to była wytrawna polityczka, ikona inteligencji i sprytu, która trzęsła starożytnym światem. Wybór takiego patrona dla dziecka to jasny sygnał: ta dziewczyna nie da sobie w kaszę dmuchać.

Samo pochodzenie słowa również ocieka prestiżem. Wywodzące się z greki imię oznacza „sławę ojca”, co tylko podbija jego majestatyczny wydźwięk. Mimo to, w Polsce Kleopatry stanowią elitarną garstkę. Czyżby brzmiało to dla nas zbyt „królewsko” na szkolnym korytarzu? Wszystko wskazuje na to, że rodzice boją się posądzenia o pretensjonalność, rezygnując z tak unikalnej opcji.

Trzeba jednak przyznać, że w tej niszowości tkwi ogromna siła. Kleopatra to imię, którego nie sposób zapomnieć po jednym spotkaniu. To propozycja dla tych, którzy nie boją się blasku fleszy i chcą, by ich dziecko od startu wyróżniało się na tle rówieśników. Czy moda w końcu się odwróci i na polskich placach zabaw zaroi się od małych królowych Egiptu? Czas pokaże.

