Twoje ulubione koktajle zawsze pod ręką!

Ninja BlendBoss to niezastąpiony blender dla zapracowanych kobiet, które w codziennym zgiełku nie chcą rezygnować ze zdrowego odżywiania, tych którzy w pracy i w domu stawiają na świeże power-drinki i cenią swoje dobre samopoczucie czy też fanów fitnessu, którzy szukają stylowego urządzenia łączącego estetykę z najwyższej klasy funkcjonalnością. Blender Ninja BlendBoss z przenośnym kubkiem rozdrabnia wszystko – od świeżych owoców po kostki lodu – towarzysząc Ci wszędzie, gdziekolwiek się znajdziesz.

Maksymalna moc w kompaktowej formie

Pod elegancką obudową Ninja BlensBoss kryje się potężny, 1100-watowy silnik, który napędza precyzyjne ostrza Crush Blades. Blender bez trudu rozdrabnia wszystkie składniki – od świeżych owoców i warzyw po kostki lodu, czego efektem są kremowe smoothie, pełne witamin i składników odżywczych soki oraz perfekcyjnie rozdrobniony lód do domowych napojów, gotowych w zaledwie kilka sekund.

Idealny w podróży i na co dzień

Przygotowanie Twojego ulubionego napoju nigdy nie było tak proste. Wystarczy umieścić składniki bezpośrednio w 710-mililitrowym przenośnym kubku, zmiksować, a następnie zdjąć kubek i zmienić pokrywkę. Niezależnie od tego, czy kubek trafia do torby sportowej, plecaka czy samochodu, dzięki niezawodnej szczelności Ninja BlendBoss, nie trzeba martwić się o przeciekanie. Wygodny pasek do noszenia oraz design dopasowany do większości uchwytów na kubki sprawiają, że Ninja BlendBoss to doskonały towarzysz w drodze do pracy, na trening czy podczas rodzinnych wycieczek. Pokrywka pozwala także na dwa sposoby picia: bezpośrednio z kubka lub przez słomkę.

Inteligentna obsługa z Auto-iQ

Sekret szybkiego i perfekcyjnego blendowania z Ninja BlendBoss tkwi w zaawansowanej technologii Auto-iQ. Dzięki trzem inteligentnym, domyślnym programom – Smoothie, Blend i Crush – urządzenie zapewnia doskonałe rezultaty dzięki jednemu przyciskowi. Tryb „Smoothie” zamienia owoce i warzywa w pełne witamin koktajle. „Blend” świetnie sprawdza się przy kremowych szejkach proteinowych oraz orzeźwiających, zdrowych sokach. Natomiast „Crush” pozwala uzyskać profesjonalnie kruszony lód do napojów mrożonych i koktajli. Dla pełnej kontroli dostępny jest także ręczny tryb pulsacyjny.

Bezproblemowe czyszczenie

Obsługa Ninja BlendBoss jest równie prosta, co jego czyszczenie. Przenośny kubek, pokrywka, słomka i ostrza Crush Blades można bez problemu myć w zmywarce, a w razie potrzeby szybko i wygodnie czyścić ręcznie.

Nowoczesny design, który przyciąga wzrok

Ninja BlendBoss dostępny jest w kilku modnych kolorach, świetnie dopasowuje się zarówno do Twojego stylu jak i wnętrza.

