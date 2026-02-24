Wpuść 3 krople i wetrzyj w garnki stalowe tuż po umyciu. Pozbędziesz się częstego problemu i będą lśnić jak nowe. Mycie garnków

Stalowe garnki są praktyczne, ale często pojawiają się na nich irytujące, tęczowe smugi.

Te przebarwienia to efekt osadzania się minerałów z wody, a nie wada samego garnka.

Odkryj prosty i szybki sposób, by Twoje stalowe naczynia znów lśniły czystością!

Tęczowe smugi na stalowych garnkach. Jak się ich pozbyć?

Stalowe garnki są niezwykle uniwersalne i sprawdzą się w niemal każdej kuchni. Wynika to z faktu, że doskonale nadają się do gotowania na wszystkich typach kuchenek, w tym indukcyjnych, dzięki swoim właściwościom magnetycznym. Ich wytrzymałość pozwala na bezpieczne używanie ich w piekarniku, oczywiście pod warunkiem, że ich rączki są odporne na wysoką temperaturę, co czyni je idealnymi do zapiekanek czy duszenia potraw. I choć wiele osób obawia się, że do stalowych powierzchni bardzo łatwo przywiera gotowana czy smażona potrawa, to tak naprawdę obawy te są nieuzasadnione. Wystarczy odpowiednio korzystać ze stalowych garnków, a będą nam służyły przez długie lata. Kolejną kwestią, która z pewnością przemawia za tego typu naczyniami jest fakt, że bardzo łatwo się je myje. Śmiało można wrzucić je do zmywarki, a nawet jeśli jej nie posiadamy, to stalowe garnki domyjemy zwykłym płynem do naczyń. Jest jednak jeden częsty problem ze stalowym garnkami. Chodzi o tęczowe smugi, które uwidaczniają się na dnie naczynia. Jak się ich pozbyć? Pomoże w tym ocet.

Wpuść 3 krople i wetrzyj w garnki stalowe tuż po umyciu, a będą lśnić

Często spotykanym problemem w przypadku garnków stalowych są białe plamy lub tęczowe przebarwienia. Zastanawiasz się, skąd się biorą? Najczęściej jest to efekt osadzania się minerałów z twardej wody, szczególnie po gotowaniu bez odpowiedniej ilości soli lub z dodatkiem kwaśnych składników. To nie jest wada garnka, a jedynie reakcja chemiczna, którą łatwo usunąć za pomocą octu. Wystarczy wpuścić trzy krople octu i wetrzeć je w powierzchnię naczynia, a już po chwili po tęczowych smugach nie będzie śladu.

